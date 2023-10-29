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تضاعف الاستثمار مع الصين إلى 20 مليار دولار

10/29/2023 2:19:38 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد وكيل وزارة الاستثمار السعودية للعمليات الاستثمارية، صالح الخبتي، أنه من المتوقع أن تتضاعف الاستثمارات السعودية في الصين وصولا إلى أكثر من 20 مليار دولار.
وأشار، خلال لقائه وكالة أنباء ((شينخوا)) الصينية، أن الصين رائدة عالميا في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة واللوجستيات، واصفا إمكانات التعاون التجاري بين البلدين بأنها غير محدودة، وموضحا أن التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين يتحسن بشكل مطرد في السنوات الماضية.
وذكر الخبتي، خلال اللقاء، أن بلاده منفتحة على المستثمرين الصينيين، مضيفا: ((الصين لديها نقاط القوة في مجالات مثل البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة واللوجستيات، وهناك عديد الشركات الصينية القوية التي يمكنها إنشاء الشراكة المربحة للجانبين مع نظيراتها في السعودية)).
واستطرد الخبتي: ((نخطط لاجتذاب أكثر من ثلاثة تريليونات دولار من استثمارات رأس المال، والشركات الصينية مرحب بها للاستثمار في السعودية مع 100% من الملكية، وسنقدم المساعدات والتسهيلات لها)).
وأشار المسؤول السعودي إلى مجالات التعاون الممكنة بين البلدين، بما في ذلك الطاقة والصناعة الكيميائية والتعدين واللوجستيات.
وشارك الخبتي تجاربه وذكرياته في الصين، حيث كان يدرس فيها من 1998 إلى 2005، وعمل بها من 2015 إلى 2021، مؤكدا أن هناك الكثير من أوجه التشابه بين الشعبين العربي والصيني.
ولفت إلى أنه زار العديد من المدن الصينية في أثناء إقامته بالبلاد، وشهد تحولا كبيرا فيها، قائلا: ((لقد شهدت تحولا من 1998 إلى 2021. كنت أرى تغيرات كل شهرين أو ثلاثة أشهر، وأصبحت بيئة الأعمال التجارية في الصين أحسن باستمرار في هذه السنوات)).
كما لفت إلى أنه على مدى السنوات العشرين الماضية تغلبت الصين على العديد من التحديات، بما في ذلك الأزمة المالية العالمية في 2008، مضيفا: ((لذلك أنا واثق بالنمو المستمر في الاقتصاد الصيني)).

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