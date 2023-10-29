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السعودية تعزي مصر في ضحايا حادث طريق القاهرة-الإسكندرية - جريدة الوطن السعودية

10/29/2023 2:18:52 PM
(MENAFN- Al Watan) أعربت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، جراء وفاة وإصابة عدد من الأشخاص بسبب وقوع حادث تصادم في طريق (القاهرة - الإسكندرية).
وتعبّر السفارة عن تضامن المملكة مع جمهورية مصر وشعبها الشقيق جراء هذا الحادث المؤلم، مع خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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