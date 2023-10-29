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عملية ولادة ناجحة لمعتمرة في الحرم المكي الشريف - جريدة الوطن السعودية

10/29/2023 2:18:51 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكنت الفرق الإسعافية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، من اجراء عملية ولادة ناجحة لمعتمرة سودانية في المسجد الحرام.
وأوضح مدير الفرع الدكتور مصطفى بلجون، أن غرفة القيادة والتحكم في الهيئة تلقت بلاغًا عند الساعة الثانية عشر وخمس دقائق صباحاً من اليوم الأحد يفيد بوجود امرأة تعاني من ألم في البطن بالساحة الغربية بجوار فندق التوحيد .
وأضاف: " أنه عند وصول الفريق الطبي " تبين ان الام تعاني من انقباضات ونزول ماء الجنين، وعند الكشف عليها اتضح خروج رأس الجنين وبدء حالة الولادة .
وعلى الفور تدخلت الفرقة الإسعافية وفق البروتوكول لمثل هذه الحالات، وقامت ببدء عملية الولادة وخروج الجنين بنجاح .
وتم على الفور نقل الأم والمولود الى مستشفي اجياد العام وهم بصحة جيدة .
وشدد " بلجون " على أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق ((أسعفني))، أو نداء استغاثة من تطبيق توكلنا، والذي يوفر الكثير من الوقت والجهد؛ لاسيما أنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية مما يسهل عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ.

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