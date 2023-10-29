Monday, 30 October 2023 12:25 GMT

أمير منطقة القصيم يطلع على 120 مشروعا طلابيا

10/29/2023 2:12:47 PM
(MENAFN- Al Watan) اطلع أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، على معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ((إبداع 2024))، الذي تستضيفه إدارة تعليم المنطقة بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة، بمشاركة 120 مشروعًا طلابيًا تمثل تعليم القصيم والإدارات التعليمية بمحافظات عنيزة والرس والبكيرية والمذنب، بحضور وكيل الإمارة، الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير تعليم المنطقة، محمد الفريح، ومديري إدارات التعليم بمحافظات المنطقة.
وشاهد الأمير فيصل بن مشعل، المشروعات العلمية المعروضة المتضمنة 60 مشروعًا للبنين، و60 مشروعًا للبنات في البحث العلمي لمسارات التقنية والعلوم الاجتماعية والسلوكية، والعلوم، وتنوعت مجالاتها ما بين الطب، والهندسة، والطاقة، والروبوتات، والبرمجيات، والأنظمة الإلكترونية، وعلوم النبات، مستمعًا لشرح من الطلاب والطالبات عن مشروعاتهم والأفكار العلمية التي قامت عليها.
ونوه أمير القصيم بما شاهده من إبداعات علمية وقدرات متميزة لطلاب وطالبات المنطقة، متمنيًا أن يحقق المعرض الهدف الأساسي من إقامته في الإسهام في إعداد جيل علمي قادر على مواكبة العصر.
كما ثمن جهود إدارة تعليم القصيم على رعاية الموهوبين والموهوبات، وتوفير البيئة العلمية المناسبة لتطوير مواهبهم، تأكيدًا لدور القيادة الرشيدة على استثمار عقول أبناء وبنات الوطن ؛ تحقيقًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتماشيًا مع خطة التنمية في التحول إلى مجتمع معرفي مبدع.
وكرّم أمير القصيم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع؛ لجهودها في تبني ورعاية المواهب والطاقات الوطنية بدرع تذكاري مقدم من إدارة تعليم القصيم، تسلمه مدير إدارة التميز في موهبة الدكتور خالد الشريف، فيما كرم شركة عبدالله العثيم للتنمية بدرع تذكارية لرعايتها للملتقى، تسلمه المدير التنفيذي للشركة، سليمان الفايز.
وأعرب مدير التعليم بمنطقة القصيم، محمد الفريح، عن شكره لأمير القصيم، على رعايته ودعمه الدائم لكافة مناشط وبرامج التعليم في المنطقة، مشيدًا بالمشاريع الطلابية المشاركة من كافة الإدارات التعليمية بالمنطقة، مؤكدًا أن المعرض سيسهم في نشر ثقافة الموهبة والإبداع والتميز.

MENAFN29102023000089011017ID1107325164

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث