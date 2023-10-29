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كلاب آلية تسخر من الذكاء الاصطناعي

10/29/2023 2:12:47 PM
(MENAFN- Al Watan) ((إني أرى رموزا غير مفهومة تعبر عن كينونتي. أراها شباكا كبيرا على معلومات حياتي)).. كانت تلك إجابة كلب آلي أصفر، عندما سأله مات كيلينغينسميث، مهندس البرمجيات في شركة الآليات ((بوسطن ديناميكس))، وهي الإجابة التي قالها بهدوء ولكنة وزي راعي بقر أمريكي، وجاءت بفضل تغذية الكلب الآلي ببرمجيات ((شات جي بي تي)) للذكاء الاصطناعي.
وبفضل تلك البرمجيات المضافة، أصبحت كلاب ((بوسطن ديناميكس)) الآلية تستطيع الكلام والرد على الأسئلة ببراعة، وهي الكلاب التي ستكون متاحة في الأسواق خلال الربع الثاني من 2024، وتقول عنها الشركة المصنعة إنها يمكن إضافة شخصيات تاريخية متفردة لكل منها، لتكون أجوبتها فلسفية أو تاريخية أو حتى أجوبة مستوحاة من لغة الشارع.
كما توضح الشركة أن كل كلب يمكن إضافة لهجة إلى حديثه أو صوت شخصية تاريخية من اختيار العميل، مدللة على ذلك بعرض كلب يتحدث بطريقة ولغة شكسبير الفلسفية، حيث سأل كيلينغينسميث الكلب، الذي أسماه ((سبوت))، عن وجهة نظره في عمله، فأجاب الكلب: ((عملي أن أرشد، وأشارك الكون حكاياتي.. تلك هي مهمتي الموكلة لي، ولن أسمح لنفسي بالفشل فيها)).

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