وجه مخيف على المشتري

(MENAFN
- Al Watan) التقطت مهمة ((جونو)) التابعة لوكالة ((ناسا)) الفضائية منظرا مثيرا لمنطقة في أقصى المناطق الشمالية للكوكب العملاق تسمى ((جيت ن7)).
تُظهر الصورة التي تم التقاطها سحبا وعواصف مضطربة على طول الخط الفاصل لكوكب المشتري، وهو الخط الفاصل بين جانبي النهار والليل للكوكب. ويبدو المنظر وكأنه ((وجه)) بملامح غريبة ترسمها السحب المتجمعة بشكل يثير الريبة والخوف.
كما يحدث غالبًا في مشاهد ((جونو))، فإن سحب المشتري في هذه الصورة تصلح لـ((الباريدوليا))، وهو التأثير الذي يجعل المراقبين يدركون الوجوه أو الأنماط الأخرى في أنماط عشوائية إلى حد كبير.
((الباريدوليا)) هي ظاهرة نفسية يدرك فيها العقل نمطًا أو صورة مألوفة، غالبًا ما تكون وجهًا، في مثير بصري عشوائي. هذه الميزة المثيرة للاهتمام في الإدراك البشري هي السبب وراء رؤية الناس أشكال الحيوانات في السحب، أو تمييز وجه رجل على القمر، أو حتى رؤية ((يسوع)) على قطعة من الخبز المحمص، بحسب دراسة نُشرت على موقع ((سايتك ديلي)) العلمي.
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