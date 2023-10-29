Monday, 30 October 2023 12:25 GMT

وجه مخيف على المشتري

10/29/2023 2:12:47 PM
(MENAFN- Al Watan) التقطت مهمة ((جونو)) التابعة لوكالة ((ناسا)) الفضائية منظرا مثيرا لمنطقة في أقصى المناطق الشمالية للكوكب العملاق تسمى ((جيت ن7)).
تُظهر الصورة التي تم التقاطها سحبا وعواصف مضطربة على طول الخط الفاصل لكوكب المشتري، وهو الخط الفاصل بين جانبي النهار والليل للكوكب. ويبدو المنظر وكأنه ((وجه)) بملامح غريبة ترسمها السحب المتجمعة بشكل يثير الريبة والخوف.
كما يحدث غالبًا في مشاهد ((جونو))، فإن سحب المشتري في هذه الصورة تصلح لـ((الباريدوليا))، وهو التأثير الذي يجعل المراقبين يدركون الوجوه أو الأنماط الأخرى في أنماط عشوائية إلى حد كبير.
((الباريدوليا)) هي ظاهرة نفسية يدرك فيها العقل نمطًا أو صورة مألوفة، غالبًا ما تكون وجهًا، في مثير بصري عشوائي. هذه الميزة المثيرة للاهتمام في الإدراك البشري هي السبب وراء رؤية الناس أشكال الحيوانات في السحب، أو تمييز وجه رجل على القمر، أو حتى رؤية ((يسوع)) على قطعة من الخبز المحمص، بحسب دراسة نُشرت على موقع ((سايتك ديلي)) العلمي.

MENAFN29102023000089011017ID1107325161

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث