أميتريبتيلين يهدئ القولون

(MENAFN
- Al Watan) كشفت دراسة جديدة في مؤتمر عقدته الجمعية الأوروبية لتنظير الجهاز الهضمي أن دواءً رخيصًا ومتوافرًا على نطاق واسع، ألا وهو ((أميتريبتيلين))، يمكن أن يحسن أعراض متلازمة القولون العصبي لدى المرضى الذين يتم فحصهم في العمليات الجراحية العامة.
أجريت الدراسة بقيادة باحثين في جامعات: ليدز وساوثهامبتون وبريستول في مجال الرعاية الأولية، وأظهرت النتائج، التي نشرت هذا الشهر في مجلتي ((لانسيت)) و((سايتك ديلي)) العلميتين، أن المرضى الذين يتناولون ((أميتريبتيلين)) كانوا أكثر قدرة على تحسين أعراض متلازمة القولون العصبي بمقدار الضعف تقريبًا مقارنة بالآخرين.
وقال كبير الباحثين المشارك ألكسندر فورد: ((أميتريبتيلين هو علاج فعال لمرض القولون العصبي، وهو آمن، ويمكن تحمله بشكل جيد)). ويشير هذا البحث الجديد إلى أن الأطباء العامين يجب أن يدعموا المرضى في الرعاية الأولية لتجربة جرعة منخفضة من ((أميتريبتيلين)) إذا لم تتحسن أعراض القولون العصبي لديهم مع علاجات المستوى الأول الموصى بها.
يسبب القولون العصبي، الذي يصيب 1 من كل 20 شخصًا في جميع أنحاء العالم، آلامًا في البطن، وتغيرات في حركات الأمعاء.
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