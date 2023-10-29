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أميتريبتيلين يهدئ القولون

10/29/2023 2:12:47 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة جديدة في مؤتمر عقدته الجمعية الأوروبية لتنظير الجهاز الهضمي أن دواءً رخيصًا ومتوافرًا على نطاق واسع، ألا وهو ((أميتريبتيلين))، يمكن أن يحسن أعراض متلازمة القولون العصبي لدى المرضى الذين يتم فحصهم في العمليات الجراحية العامة.
أجريت الدراسة بقيادة باحثين في جامعات: ليدز وساوثهامبتون وبريستول في مجال الرعاية الأولية، وأظهرت النتائج، التي نشرت هذا الشهر في مجلتي ((لانسيت)) و((سايتك ديلي)) العلميتين، أن المرضى الذين يتناولون ((أميتريبتيلين)) كانوا أكثر قدرة على تحسين أعراض متلازمة القولون العصبي بمقدار الضعف تقريبًا مقارنة بالآخرين.
وقال كبير الباحثين المشارك ألكسندر فورد: ((أميتريبتيلين هو علاج فعال لمرض القولون العصبي، وهو آمن، ويمكن تحمله بشكل جيد)). ويشير هذا البحث الجديد إلى أن الأطباء العامين يجب أن يدعموا المرضى في الرعاية الأولية لتجربة جرعة منخفضة من ((أميتريبتيلين)) إذا لم تتحسن أعراض القولون العصبي لديهم مع علاجات المستوى الأول الموصى بها.
يسبب القولون العصبي، الذي يصيب 1 من كل 20 شخصًا في جميع أنحاء العالم، آلامًا في البطن، وتغيرات في حركات الأمعاء.

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