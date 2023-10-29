Monday, 30 October 2023 12:25 GMT

القصب والأرز يضران الكلى

10/29/2023 2:12:46 PM
(MENAFN- Al Watan) تزعم دراسة جديدة أن حرق قصب السكر وقشر الأرز يشكل تهديدا كبيرا للعمال الزراعيين، الذين ‏يعملون على مقربة من المخلفات المحترقة.‏
وقال الأستاذ في جامعة كولورادو الأمريكية، جاريد براون: ((يُظهر التحليل الأولي أن سيقان قصب السكر تحتوي على نسبة عالية من السيليكا غير المتبلورة، لذلك، افترضنا أن حرق قصب السكر يولد جزيئات السيليكا النانوية التي تشكل خطر استنشاق لهؤلاء العمال الزراعيين)).
ووجد معدو الدراسة في مجموعة صغيرة من المرضى من السلفادور والمكسيك، الذين كانوا يعانون من مرض كلوي غير معروف، أنه كانت هناك زيادة كبيرة في عدد جزيئات السيليكا النانوية في خزعات الكلى الخاصة بهم، ضمن نطاق حجم مماثل كما لوحظ في رماد قصب السكر.

MENAFN29102023000089011017ID1107325159

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث