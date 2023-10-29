سوق الأسهم السعودية ينهي أولى تعاملات الأسبوع باللون الأخضر

(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد باللون الأخضر كاسبا 73 نقطة عند مستوى 10482 نقطة وبتداولات بلغت 3 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 126 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الأسماك، والباحة، وسليمان الحبيب، والحمادي، والزامل للصناعة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أميانتيت، وثمار، وساسكو، ورعاية، وأملاك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.20% و6.31% .
فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وشمس، والعربي، والباحة، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والعربي، والأهلي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 147.79 نقطة ليقفل عند مستوى 22596.28 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 15.1 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 900 ألف سهم.
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