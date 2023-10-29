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سوق الأسهم السعودية ينهي أولى تعاملات الأسبوع باللون الأخضر

10/29/2023 2:12:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد باللون الأخضر كاسبا 73 نقطة عند مستوى 10482 نقطة وبتداولات بلغت 3 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 126 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الأسماك، والباحة، وسليمان الحبيب، والحمادي، والزامل للصناعة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أميانتيت، وثمار، وساسكو، ورعاية، وأملاك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.20% و6.31% .
فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وشمس، والعربي، والباحة، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والعربي، والأهلي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 147.79 نقطة ليقفل عند مستوى 22596.28 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 15.1 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 900 ألف سهم.

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