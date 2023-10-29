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العثيم للاستثمار تعلن تأسيس أحدث شركاتها الاستثمارية في مجال الضيافة والفندقة

10/29/2023 2:12:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة العثيم للاستثمار تأسيس شركة جديدة في قطاع الفندقة والضيافة لتنضم لسلسلة شركاتها القائمة في عدة قطاعات وذلك في إطار رؤية استراتيجية الشركة الهادفة إلى توسعة أنشطتها الاستثمارية وتنوعها.
وأكد الأستاذ مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار أن تأسيس الشركة الجديدة ضمن مجموعة العثيم للاستثمار تأتي دعما وتعزيزا لرؤيتها واستراتيجيتها المستقبلية في التوسع وإضافة انشطة جديدة خاصة في الفندقة والضيافة من خلال سلسلة المشاريع التي تعمل على أنشائها أو التطوير والتحديث المستمر لمشاريعها القائمة.
وأشار إلى أن الشركة الجديدة تمثل إضافة مهمة من خلال تعزيز تكامل الخدمات والأنشطة التي تقدمها المجموعة وستعمل الشركة على إنشاء أكثر من (14) فندقا عالميا خلال السنتين القادمة إضافة إلى شقق فندقية راقية ومكاتب تجارية حديثة وقد تم الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة هذا النشاط.
وقال إن تأسيس هذه الشركة الجديدة يأتي مواكباً لرؤية المملكة 2030 لتطوير صناعة الضيافة وتطوير السياحة السعودية وجعل المملكة وجهة رئيسية للزوار والمعتمرين والمستثمرين، فضلاً عن الاهتمام ببرنامج جودة الحياة وتقديم خدمات وخيارات أكثر حيوية تعزز من أنماط الحياة الإيجابية في المجتمع وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتي تستهدف رفع نسبة مشاركة قطاع السياحة والضيافة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 بالمئة من خلال تسجيل 150 مليون زيارة سنوياً بحلول العام 2030. وأضاف بن عميره، أن التواجد في قطاع الضيافة يأتي في استراتيجية الشركة التكاملية وتعزيز مستهدفاتها في النمو في قطاعات المجموعة الأخرى (المجمعات التجارية، الاستثمار العقاري، الترفيه، السينما، الأزياء، المطاعم والكافيهات وغيرها).
يذكر أن العثيم للاستثمار تخطط لإطلاق علامة تجارية عالمية لإدارة استثمارات الشركة في قطاع الفندقة والضيافة، من خلال إنشاء 14 فندق عالمي يحتوي أكثر من 2000 وحدة لتقديم تجربة إقامة استثنائية وفريدة من نوعها، كما ستشهد تقديم العديد من خيارات الضيافة عبر أرقى المطاعم العالمية وغيرها من الخدمات المتميزة للضيوف، التي بدورها تستحدث فرص وظيفية بعدد يتجاوز 3000 وظيفة بصورة مباشرة وغير مباشرة بمختلف التخصصات.

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