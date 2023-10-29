جائزة دولية لميناء جدة

(MENAFN
- Al Watan) حصدت الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، ممثلة في ميناء جدة الإسلامي، جائزة البنية التحتية المتقدمة، ضمن حفل توزيع جوائز ((قمة معالم الخدمات اللوجستية 2023)) بالإمارات العربية المتحدة.
ويتميز ميناء جدة الإسلامي بموقعه الإستراتيجي الذي يقع على خط الملاحة العالمية، مما يمكنه من الربط بين القارات الثلاث ((أوروبا وآسيا وإفريقيا))، وبوصفه الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر في مجال التجارة البحرية العابرة ومسافَنة الحاويات والبضائع.
وتنظم جوائز ((معالم الخدمات اللوجستية)) منصة ((لوجستيكس قلف نيوز))، وهي منصة إعلامية متخصصة في شؤون قطاع الخدمات اللوجستية بمنطقة الخليج العربي، وذلك لتسليط الضوء على إنجازات المؤسسات الرائدة في هذا المجال الديناميكي. وتضم لجنة تحكيم الجوائز شخصيات مرموقة بمجال النقل والخدمات اللوجستية، وإدارة سلاسل التوريد.
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