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جائزة دولية لميناء جدة

10/29/2023 2:12:46 PM
(MENAFN- Al Watan) حصدت الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، ممثلة في ميناء جدة الإسلامي، جائزة البنية التحتية المتقدمة، ضمن حفل توزيع جوائز ((قمة معالم الخدمات اللوجستية 2023)) بالإمارات العربية المتحدة.
ويتميز ميناء جدة الإسلامي بموقعه الإستراتيجي الذي يقع على خط الملاحة العالمية، مما يمكنه من الربط بين القارات الثلاث ((أوروبا وآسيا وإفريقيا))، وبوصفه الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر في مجال التجارة البحرية العابرة ومسافَنة الحاويات والبضائع.
وتنظم جوائز ((معالم الخدمات اللوجستية)) منصة ((لوجستيكس قلف نيوز))، وهي منصة إعلامية متخصصة في شؤون قطاع الخدمات اللوجستية بمنطقة الخليج العربي، وذلك لتسليط الضوء على إنجازات المؤسسات الرائدة في هذا المجال الديناميكي. وتضم لجنة تحكيم الجوائز شخصيات مرموقة بمجال النقل والخدمات اللوجستية، وإدارة سلاسل التوريد.

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