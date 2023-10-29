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وكيل إمارة عسير ونائب مدير البيئة يقفان على سوق سوبان بعمق

10/29/2023 2:12:46 PM
(MENAFN- Al Watan) وقف وكيل إمارة منطقة عسير للشؤون التنموية، ناصر بن سفر بن زميع، ونائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس علي بن سيف القحطاني، نيابة عن مدير عام الفرع، المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، على سوق سوبان بمركز عمق التابع لمحافظة البرك، وذلك لمناقشة وضع السوق وحراج الأسماك بمرسى سوبان، وإيجاد الحلول المناسبة للعمل على تشغيله، إضافة لتجهيز حراج الصيادين، والبدء في استثماره وتشغيله، ويتكون السوق من مبنى يتواجد به 4 محلات داخلية ومسجد ودورتا مياه، بالإضافة إلى خزان دائري و23 بسطة.

ويقع السوق بمركز عمق التابع لمحافظة البرك، كما تهتم وزارة البيئة والمياه والزراعة بطرح السوق للاستثمار ضمن أسواق النفع العام المطروحة مِن قِبل الشركة الوطنية للخدمات الزراعية.
ومن بين الحلول فتح السوق مؤقتًا للعمل فيه كحراج لبيع الأسماك بشكل مؤقت من قبل المحرجين المعتمدين من البلدية بمركز عمق، وبإشراف شيخ الصيادين، وعمل وحدة الثروة السمكية، وذلك بمُراقبته من قِبل قسم الأسواق والمسالخ بالوحدة التابعة للوزارة، وذلك لحين تسريع عملية طرح السوق، والعمل فيه بشكل رسمي من خلال التزام المُستثمر بجميع الاشتراطات والأنظمة التي تخص أسواق حراج الأسماك النموذجية.

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