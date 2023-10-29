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الشؤون الإسلامية تقدم حزمة من الخدمات لزوار جبل الرحمة

10/29/2023 2:12:46 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، جهودَها التوعوية لزوار جبل الرحمة بمشعر عرفات من ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة للعام الحالي 1445هـ من خلال تقديم حزمة من الخدمات الدعوية والإرشادية وبذل كل ما هو ممكن في سبيل خدمتهم وراحتهم خلال رحلة العمرة.
وتأتي هذه الخدمات بتوجيهات ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي وجه بتقديم أرقى الخدمات الدعوية للمعتمرين والزوار حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة تحقيقاً لرؤى وتطلعات القيادة الحكيمة وذلك في مساجد الحلً والمنطقة المركزية والمواقع التاريخية والاثرية التي يقصدونها خلال تواجدهم في المملكة.
وكلفت الأمانة نخبة من الدعاة والمترجمين للعمل بكبائن التوعية الإسلامية بجبل الرحمة بمشعر عرفة لتنبيه الزوار على الأخطاء والمخالفات التي قد تقع منهم وفق ما جاء به الكتاب والسنة النبوية المطهرة والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم، إلى جانب توزيع المطبوعات الدينية بعدد من اللغات العالمية, وكما تبثّ رسائل توعوية وترحيبية وتوجيهية من خلال استخدام المكبرات الصوتية بلغات متعددة.
يذكر أن هذه الجهود الدعوية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تهدف إلى تعليم المعتمرين كيفية أداء مناسكهم على هدي القرآن والسنة، والحثّ على السكينة، وتأصيل العقيدة الصحيحة، وإبراز محاسن الإسلام ويسره في العبادات والمعاملات والسلوك، والحثّ على تحقيق معاني الأخوة الإسلامية وفق منهج الوسطية والاعتدال؛ تحقيقاً لرسالة المملكة السامية.

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