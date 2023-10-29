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3000 طالب يتنافسون للوصول إلى آيسف 2024

10/29/2023 2:12:46 PM
(MENAFN- Al Watan) تتواصل المنافسات في 16 مدينة سعودية، بين 3000 طالب وطالبة في معارض المناطق التعليمية، التي تمثل المرحلة الثانية من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ((إبداع 2024))، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ((موهبة))، بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، ويتضمن 6 مراحل،
ويتأهل الفائزون فيها لمسابقة ريجينرون الدولية للعلوم والهندسة ((آيسف))؛ أكبر المسابقات العلمية العالمية للطلبة في مراحل التعليم ما قبل الجامعي.
ويعرض الطلبة المشاركون أبحاثهم ومشاريعهم العلمية في 16 معرضا، وتستمر منافسات معارض المناطق التعليمية على مدار أسبوع؛ لاستعراض المشاريع التي تقدم بها الطلبة، وسيقوم أعضاء من اللجنة العلمية ولجنة التحكيم في ((إبداع 2024)) بزيارة معارض الإدارات التعليمية؛ للاطلاع على المشاريع المشاركة، وتقديم الإرشادات اللازمة لتحسينها وتطويرها، كما ستنظم الإدارات التعليمية زيارات طلابية للمعرض؛ بهدف نشر ثقافة البحث والابتكار والاطلاع على المشاريع.
يذكر أن 210448 طالباً وطالبة يمثلون 48 إدارة تعليمية، بمختلف مناطق المملكة، سجلوا في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ((إبداع 2024))، بزيادة 44% على العام الماضي.

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