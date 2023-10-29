تصريف 2 مليون م3 من سد الأحسبة

(MENAFN
- Al Watan) قام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، بفتح بوابات سد وادي الأحسبة بالباحة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني أن فتح البوابات جاءَ إثر تجاوز منسوب المياه بالسد من المفيض، وغزارة الأمطار الهاطلة خلال المدة الماضية والمتوقع هطولها مستقبلاً، ولدعم المياه الجوفية بالمنطقة، حيث تغذي مياه السد آبار الوزارة وآبار المزارعين والوادي. وأشار إلى أن الحالة المطرية التي تمر بها معظم مناطق المملكة ومنها منطقة الباحة بحسب ما تشير إليه التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تتضمن محافظة المخواة فإن منسوب المياه التي صرِّفت، البالغة 2 مليون م3، تعدُّ ضمن الحدِّ الآمن لتصريف مياه السد. يُذكرُ أنَّ سدَّ الأحسبة سدٌّ ترابيٌّ مخصَّصٌ للشرب تم إنشاؤه في العام 1433هـ، ويبلغُ طولُه 825م، وارتفاعه 20م، وأمَّا سعتُه التخزينيَّةُ فتقدر بـ 11 مليون م3.
MENAFN29102023000089011017ID1107325150
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.