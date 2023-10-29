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تصريف 2 مليون م3 من سد الأحسبة

10/29/2023 2:12:45 PM
(MENAFN- Al Watan) قام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، بفتح بوابات سد وادي الأحسبة بالباحة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني أن فتح البوابات جاءَ إثر تجاوز منسوب المياه بالسد من المفيض، وغزارة الأمطار الهاطلة خلال المدة الماضية والمتوقع هطولها مستقبلاً، ولدعم المياه الجوفية بالمنطقة، حيث تغذي مياه السد آبار الوزارة وآبار المزارعين والوادي. وأشار إلى أن الحالة المطرية التي تمر بها معظم مناطق المملكة ومنها منطقة الباحة بحسب ما تشير إليه التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تتضمن محافظة المخواة فإن منسوب المياه التي صرِّفت، البالغة 2 مليون م3، تعدُّ ضمن الحدِّ الآمن لتصريف مياه السد. يُذكرُ أنَّ سدَّ الأحسبة سدٌّ ترابيٌّ مخصَّصٌ للشرب تم إنشاؤه في العام 1433هـ، ويبلغُ طولُه 825م، وارتفاعه 20م، وأمَّا سعتُه التخزينيَّةُ فتقدر بـ 11 مليون م3.

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