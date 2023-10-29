ذهب الجامعات للعرجي
التاريخ
10/29/2023 2:12:45 PM
(MENAFN
- Al Watan) حقق طالب جامعة الملك خالد بأبها العداء ماجد العرجي المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 1500 متر ضمن منافسات بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لألعاب القوى، والتي أقيمت منافساتها بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالدمام وبمشاركة 27 جامعة سعودية.
في وقت حققت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المركز الأول في الترتيب العام.
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