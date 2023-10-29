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ذهب الجامعات للعرجي

10/29/2023 2:12:45 PM
(MENAFN- Al Watan) حقق طالب جامعة الملك خالد بأبها العداء ماجد العرجي المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 1500 متر ضمن منافسات بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لألعاب القوى، والتي أقيمت منافساتها بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالدمام وبمشاركة 27 جامعة سعودية.
في وقت حققت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المركز الأول في الترتيب العام.

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