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توزيع سلال غذائية في شبوة

10/29/2023 2:12:45 PM
(MENAFN- Al Watan) وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3950 سلة غذائية في مديريات عتق وجردان وحبان بمحافظة شبوة، استفاد منها 23700 فرد من الفئات الأشد احتياجا، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية المنقذة لحياة السكان المتضررين في اليمن للعام 2023.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.

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