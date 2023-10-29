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100 مليون دولار قرضا سعوديا لقطاع مياه الأرجنتين

10/29/2023 2:12:45 PM
(MENAFN- Al Watan) وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد في مقر الصندوق بالرياض اليوم، أول اتفاقية قرض تنموي ميسّر مقدّم من الصندوق بقيمة 100 مليون دولار؛ مع الجانب الأرجنتيني ممثلًا في حاكم ولاية قرطبة خوان شيكاريتي، وحاكم ولاية سنتافيه عمر بيروتي؛ للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من مشروع إنشاء القناة المائية المشتركة في ولايتي سنتافيه وقرطبة في جمهورية الأرجنتين، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
410 آلاف مستفيد
وتهدف الاتفاقية الموقّعة للمرحلة الأولى من المشروع، إلى تغطية الطلب المتزايد من سكان ولايتي سنتافيه وقرطبة للمياه النظيفة الصالحة للشرب، وذلك لتعزيز الموارد المائية، إذ سيوفّر المشروع المياه لأكثر من 410.000 مستفيد في 54 مدينة، ليسهم المشروع في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتمثّل في الصحة الجيدة والرفاه، والهدف السادس المتمثّل في المياه النظيفة والنظافة الصحية، فضلًا عن دعم وتحفيز فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للسكان، ودعم النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي.
مشروع حيوي
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية: ((تأتي هذه الاتفاقية الأولى إسهامًا في دعم الوصول إلى المياه النظيفة الصالحة للشرب، التي تُعد أحد أهم الاحتياجات الأساسية في حياة الإنسان، وذلك للحد من الأمراض والأوبئة الناتجة عن المياه الملوثة، ومن خلال هذا التمويل الإنمائي يسهم الصندوق في تقديم الدور الحيوي لدعم هذا المشروع المهم، كما نتطلع إلى مواصلة دعم المشروعات التي تعمل على تحسين الوصول إلى مياه الشرب النظيفة في مختلف البلدان حول العالم، التي من شأنها تحقق الأثر التنموي في حياة المستفيدين)).
وعبّر حاكم ولاية قرطبة عن سعادته بالتواجد في بلدهم الثاني السعودية، مثمّنًا توقيع هذه الاتفاقية التي تأتي انطلاقًا للتعاون الإنمائي بين الجانبين.
يذكر أن هذه الاتفاقية تُعد أُولى خطوات التعاون الإنمائي بين الصندوق السعودي للتنمية وجمهورية الأرجنتين، مما يجعلها الدولة الثالثة والتسعين التي تتلقى الدعم والتمويل لمشروعٍ تنمويٍ من الصندوق، وذلك ضمن دعمه الإنمائي الدولي منذ تأسيسه في عام 1974، إذ وصل نشاطه إلى تمويل أكثر من 750 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في مختلف القطاعات التنموية بقيمة ما يقارب 20 مليار دولار، في أكثر من 90 دولة حول العالم.

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