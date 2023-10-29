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إسرائيل تكثف ضرباتها وتهدد بإخلاء مستشفى القدس

10/29/2023 2:12:45 PM
(MENAFN- Al Watan) كثف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية في غزة، وذكر متحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أن مستشفى القدس في مدينة غزة تلقى اتصالين هاتفيين من السلطات الإسرائيلية الأحد تطالب بإخلائه.
وقال بيان صادر عن المنظمة إن الاتصالات شكلت ((تهديدا واضحا ومباشرا بوجوب إخلاء المستشفى فورا، وإلا فإنها تحملهم المسؤولية الكاملة عن حياة كل من داخل المستشفى)).
وقال المتحدث باسم الجيش نيبال فرسخ إنه منذ صباح الأحد، تزايدت الغارات الجوية الإسرائيلية في المنطقة، حيث وصلت إلى المباني التي يصل ارتفاعها إلى 50 مترًا.
وقال إن 12 ألف شخص يقيمون حاليًا في المستشفى. يشغل وحدة العناية المركزة في الغالب الأطفال الذين أصيبوا في الغارات الجوية الأخيرة. وقالت: ((معظمها متصل بأجهزة الأكسجين)). ((إجلاؤهم سيكون بمثابة قتلهم)).
ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور، وطلب الجيش من نحو مليون شخص الإخلاء إلى الجزء الجنوبي من قطاع غزة قبل الغزو البري المتوقع.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنه من المستحيل إجلاء المرضى دون تعريض حياتهم للخطر. وذكرت وكالة الأمم المتحدة إن المستشفيات في جميع أنحاء غزة تعمل بالفعل بأقصى طاقتها بسبب الإصابات الناجمة عن القصف المتواصل، وهي غير قادرة على استيعاب الارتفاع الكبير في عدد المرضى، بينما تؤوي آلاف المدنيين.
تجاوز الخط
أوضح رئيس الوزراء النرويجي أن رد فعل إسرائيل على هجوم حماس يتجاوز قواعد القانون الدولي بشأن التناسب. وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور لإذاعة NRK العامة في مقابلة: ((ينص القانون الدولي على أن (رد الفعل على مثل هذا الهجوم) يجب أن يكون متناسبًا)).
((يجب أن يؤخذ المدنيون بعين الاعتبار، والقانون الإنساني يدرك ذلك تماماً. أعتقد أن إسرائيل قد تجاوزت هذا الخط بكثير))، مضيفًا أن همه الأساسي هو عدم وصول المساعدات الطارئة إلى قطاع غزة. وصوتت النرويج، لصالح قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إلى ((هدنة إنسانية)) تؤدي إلى وقف الأعمال القتالية في غزة.
وأضاف: ((إنه وضع كارثي، وأعتقد أنه يشكل انتهاكاً واضحاً لما نسميه قواعد الحرب أو القانون الإنساني)). ((يخشى الكثيرون من أن التصعيد الذي نشهده الآن يمكن أن يشعل صراعا أكبر بكثير في المنطقة، ومن الواضح أنه صراع أطول أمدا)).
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتدخل دولي عاجل لوقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين.
ودعت في بيان - المجتمع الدولي إلى إدراك مخططات بن غفير وسموتريتش والجمعيات الاستيطانية التوسعية العنصرية وإرهابها في الضفة الغربية المحتلة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والضغوط على دولة الاحتلال لوقفها فورًا.
وأدانت حرب إسرائيل المدمرة على قطاع غزة لليوم الـ23 على التوالي، التي خلفت المزيد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، وتوسيع رقعة الخراب بهدف تدمير أي مقومات للحياة البشرية في قطاع غزة، في حرب شاملة ومفتوحة للتخلص من أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع ويتعرضون لأبشع أشكال الإبادة بآلة الحرب والقتل الإسرائيلية.
إغاثة مستدامة
جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، ودعا إلى تقديم الإغاثة المستدامة للسكان في القطاع.
وقال إن حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية.
تضع قوانين الحرب قواعد واضحة لحماية الحياة البشرية واحترام الاهتمامات الإنسانية. ولا يمكن تحريف هذه القوانين من أجل المنفعة. وأضاف أن العالم يشهد كارثة إنسانية أمام أعيننا.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنهم تمكنوا من التواصل مع فريق الوكالة في غزة بعد استعادة الاتصال بالإنترنت والهاتف في القطاع تدريجياً.
وكتب تيدروس أدهانوم على موقع X، تويتر سابقًا: أن فريق منظمة الصحة العالمية، مثل الآخرين في غزة، لا يزال غير آمن ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق يساريفيتش إن الوكالة لديها 30 موظفا في غزة. مستقبل المنطقة بين مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول أهمية توصيل دعم إنساني عاجل إلى غزة والحفاظ على الأمن الإقليمي في أعقاب توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حماس.
وأعربا عن قلقهما المشترك إزاء خطر التصعيد في المنطقة الأوسع، وخاصة في الضفة الغربية. وأطلع رئيس الوزراء والرئيس ماكرون على المحادثات التي أجراها مع قادة المنطقة للتأكيد على أهمية العمل لضمان الاستقرار الإقليمي.
وذكر البيان أن سوناك وماكرون اتفقا على أنه من المهم عدم إغفال مستقبل المنطقة على المدى الطويل، وعلى وجه الخصوص، الحاجة إلى حل الدولتين.
وشددوا على أن حماس لا تمثل الفلسطينيين العاديين وهجماتهم يجب ألا تقوض التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
حاملات الطائرات
يظهر أن الهجوم البري يستمر بالدعم الأمريكي، حيث تحركت حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ومجموعتها الهجومية عبر مضيق جبل طارق، مما أدى إلى وضع حاملتين أمريكيتين في البحر الأبيض المتوسط، وهو مشهد نادر في السنوات الأخيرة.
إن المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد موجودة بالفعل في شرق البحر الأبيض المتوسط، وهي جزء من حشد القوات، حيث تدعم الولايات المتحدة إسرائيل في حربها.

شهداء فلسطين :
ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 8069 شهيدًا، وأكثر من 20 ألف جريح
29 أكتوبر
استشهد فيه 7955 في قطاع غزة، و114 شهيدًا في الضفة جرح في القطاع أكثر من 20 ألف شخص، ونحو 2000 شخص في الضفة
73 % من الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والسيدات والمسنين

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