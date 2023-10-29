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تشارلز الثالث يزور كينيا لتعزيز العلاقات

10/29/2023 2:12:45 PM
(MENAFN- Al Watan) يستعد الملك تشارلز الثالث للقيام برحلة تستغرق أربعة أيام إلى كينيا، يهدف من خلالها تعزيز العلاقات بين بريطانيا وكينيا، ولكنه يواجه دعوات لمعالجة إرث ثمانية عقود من الحكم الاستعماري البريطاني، فضلاً عن الشكاوى من أن الأجانب ما زالوا يمتلكون مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية الغنية، وأن المملكة المتحدة فشلت في قبول المسؤولية عن جرائم الجنود البريطانيين المتمركزين في كينيا.
وستحظى الرحلة أيضًا بمتابعة عن كثب في جميع أنحاء العالم، لأنها أول زيارة دولة يقوم بها الملك إلى دولة إفريقية، والأولى له إلى عضو في الكومنولث منذ اعتلائه العرش العام الماضي. ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه المملكة المتحدة والعائلة المالكة لضغوط لإعادة النظر في تاريخ الاستعمار والاعتذار عن دوره في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.
وخلف التاريخ والرمزية، تحرص بريطانيا على دعم علاقتها الحديثة مع كينيا، والتي تشمل التعاون في مكافحة الإرهاب والجهود الرامية إلى تعزيز التجارة التي يبلغ إجماليها أكثر من 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) سنويا.
وقال نيك ويستكوت، أستاذ الدبلوماسية بجامعة SOAS في لندن والمدير السابق للجمعية الملكية الأفريقية: ((التاريخ لا يختفي أبداً)). ((أعتقد أن هذه هي الطريقة التي يرى بها الأمر هو نفسه بصدق - أنه لا ينبغي لنا أن نغطي الماضي، ونتظاهر بما لم يحدث، وأن عليك مواجهته. ولكن الهدف بعد ذلك هو النظر إلى المستقبل)).

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