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روسيا تسقط 36 طـائرة أوكرانية بـدون طـيار

10/29/2023 2:12:45 PM
(MENAFN- Al Watan) في الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا، خاصة على شبة جزيرة القرم، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أكثر من 30 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.
وكتبت الوزارة على ((تليغرام)): ((دمرت أنظمة الدفاع الجوي الموجودة 36 طائرة أوكرانية بدون طيار فوق البحر الأسود، والجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة القرم)).
وتعد ضربات الطائرات بدون طيار، والقصف على المناطق الحدودية الروسية وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو، أمرًا متكررًا. بينما لم يعترف المسؤولون الأوكرانيون مطلقًا بمسؤوليتهم عن الهجمات على الأراضي الروسية أو شبه جزيرة القرم.
حريق المصفاة
وقالت السلطات المحلية في منطقة كراسنودار الجنوبية، المطلة على البحر الأسود، إن حريقا اندلع في مصفاة لتكرير النفط في الساعات الأولى من صباح الأحد. لكنها لم تحدد السبب. وجاء في بيان صادر عن السلطات المحلية أنه ((جار تحديد أسباب الحادث))، وسط مزاعم في وسائل الإعلام المحلية بأن الحريق نتج عن غارة بطائرة دون طيار أو حطام طائرة بدون طيار تم إسقاطها.
وفي أوكرانيا، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، الأحد، أنها أسقطت خمس طائرات بدون طيار إيرانية الصنع من طراز شاهد، أطلقتها روسيا خلال الليل.
معركة السيطرة
وعلى مقربة من خط المواجهة في شرق البلاد، حيث تخوض القوات الأوكرانية والروسية معركة طاحنة من أجل السيطرة، أصيب أربعة من ضباط الشرطة عندما انفجرت قذيفة أطلقتها القوات الروسية على سيارة الشرطة الخاصة بهم في مدينة سيفيرسك، الواقعة في مقاطعة دونيتسك المحتلة جزئيًا.
الاستيلاء على الأصول
بينما حذر حليف بارز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن روسيا قد تتخذ إجراءات، للاستيلاء على أصول الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تعتبرها معادية إذا واصل الاتحاد الأوروبي خطته ((لسرقة)) الأموال الروسية المجمدة، لدعم إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب.
وكتب فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما (مجلس النواب بالبرلمان الروسي): ((بدأ عدد من السياسيين الأوروبيين يتحدثون مرة أخرى عن سرقة أموال بلادنا المجمدة من أجل مواصلة عسكرة كييف)).
أدلى فولودين بهذا التصريح ردا على إعلان أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اقتراحا لاستخدام عائدات أصول الدولة الروسية المجمدة في دعم أوكرانيا وإعادة إعمارها.
وأكد فولودين أن موسكو سترد بإجراءات من شأنها أن تلحق تكاليف كبيرة بالاتحاد الأوروبي إذا اتخذت إجراءات ضد الأصول الروسية، التي يوجد جزء كبير منها في بلجيكا.
وأضاف: ((مثل هذا القرار سيتطلب ردا متناسبا من الاتحاد الروسي)). وتابع فولودين: ((في هذه الحالة، ستتم مصادرة أصول مملوكة لدول غير صديقة أكبر بكثير من أموالنا المجمدة في أوروبا)).
تطورات أخرى
- قدرت المخابرات البريطانية في نهاية هذا الأسبوع أن روسيا عانت بعض أكبر معدلات الخسائر تأتي معاناة روسيا نتيجة ااستمرار القتال ((العنيف ولكن غير الحاسم)) حول بلدة أفديفكا في مقاطعة دونيتسك أيضًا
- أشار التحديث الاستخباري المنتظم لوزارة الدفاع البريطانية إلى أن روسيا أرسلت ((عناصر تصل إلى ثمانية ألوية)) للمنطقة منذ أن أطلقت ((جهودها الهجومية الكبرى)) في منتصف أكتوبر

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