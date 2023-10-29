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مصر للتأمين تمنح خصمًا بنسبة 20% على وثيقة التأمين الطبى للسيدات

10/29/2023 2:12:34 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قررت شركة مصر للتأمين منح جميع السيدات بمختلف أنحاء الجمهورية خصما بنسبة 20% على وثيقة التأمين الطبى الفردى التى تصدرها الشركة بداية من 26 أكتوبر وحتى 14 يناير 2024، وذلك بمناسبة مرور 90 عاما على إنشاء الشركة.

وقال عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة، إن المبادرة تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديرا لدور المرأة فى تقدم المجتمع.

وأضاف جودة، فى ختام النسخة الأولى من محادثات الاستدامة التى نظمتها الشركة الخميس الماضى تحت عنوان:“قوتها مستقبلنا: المرأة تقود التنمية المستدامة”، أن الشركة تولى أهمية كبيرة للتوسع فى التأمين متناهى الصغر بهدف ربط أهداف التنمية المستدامة بفلسفة تطوير المنتجات للوصول إلى فئات مجتمعية جديدة من ذوى الدخول المنخفضة.

وعقد المؤتمر تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل والتضامن والبيئة، وبالتعاون مع جمعية سيدات أعمال إسكندرية واتحاد الصناعات ومجلس الأعمال المصرى للاستدامة ومنظمة العمل الدولية.

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