مصر للتأمين تمنح خصمًا بنسبة 20% على وثيقة التأمين الطبى للسيدات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت شركة مصر للتأمين منح جميع السيدات بمختلف أنحاء الجمهورية خصما بنسبة 20% على وثيقة التأمين الطبى الفردى التى تصدرها الشركة بداية من 26 أكتوبر وحتى 14 يناير 2024، وذلك بمناسبة مرور 90 عاما على إنشاء الشركة.
وقال عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة، إن المبادرة تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديرا لدور المرأة فى تقدم المجتمع.
وأضاف جودة، فى ختام النسخة الأولى من محادثات الاستدامة التى نظمتها الشركة الخميس الماضى تحت عنوان:“قوتها مستقبلنا: المرأة تقود التنمية المستدامة”، أن الشركة تولى أهمية كبيرة للتوسع فى التأمين متناهى الصغر بهدف ربط أهداف التنمية المستدامة بفلسفة تطوير المنتجات للوصول إلى فئات مجتمعية جديدة من ذوى الدخول المنخفضة.
وعقد المؤتمر تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل والتضامن والبيئة، وبالتعاون مع جمعية سيدات أعمال إسكندرية واتحاد الصناعات ومجلس الأعمال المصرى للاستدامة ومنظمة العمل الدولية.
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