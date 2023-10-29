أكثر من 230 مليون برميل صادرات النفط العُمانى حتى نهاية سبتمبر 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغ إجمالي كمية صادرات سلطنة عُمان من النفط حتى نهاية شهر سبتمبر 2023 نحو 230 مليونًا و292 ألفًا و300 برميل باحتساب متوسط سعر البرميل عند 79.9 دولار أمريكي، حيث شكلت صادرات النفط ما نسبته 80.2% من إجمالي إنتاج النفط البالغ 287 مليونًا و37 ألفًا و500 برميل.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات، والتي أوردتها وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد، إلى أن إجمالي إنتاج النفط الخام انخفض بنسبة 3.3 بالمائة ليبلغ 223 مليونًا و555 ألفًا و200 برميل فيما ارتفع إجمالي إنتاج المكثفات النفطية بـ 8.1 بالمائة مسجلًا 63 مليونًا و482 ألفًا و300 برميل في حين بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط مليونًا و51 ألفًا و400 برميل حتى نهاية شهر سبتمبر 2023.
وتصدرت الصين الدول المستوردة للنفط من سلطنة عُمان بإجمالي صادرات بلغت 210 ملايين و172 ألف برميل تلتها اليابان بـ 7 ملايين و384 ألفًا و500 برميل ثم جمهورية كوريا بمليونين و851 ألفًا و600 برميل والهند بمليونين و716 ألفًا و200 برميل في حين بلغت الصادرات للدول الأخرى 7 ملايين و168 ألف برميل.
من جهة أخرى، بلغ إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي 40 مليارًا و589 مليونًا و900 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بارتفاع نسبته 3.6% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022 البالغة 39 مليارًا و174 مليونًا و100ألف متر مكعب.
وبينت الإحصاءات أن المشروعات الصناعية استحوذت على ما نسبته 58.5% من استخدامات الغاز الطبيعي بسلطنة عُمان حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي لتبلغ نحو 23 مليارًا و777 مليون متر مكعب.
وبلغ إجمالي استخدام الغاز الطبيعي لكل من: حقول النفط 10 مليارات و89 مليون متر مكعب، ومحطات توليد الطاقة 6 مليارات و526 مليونًا و800 ألف متر مكعب، والمناطق الصناعية 197 مليونًا و100 ألف متر مكعب.
يذكر أن الإنتاج غير المصاحب للغاز الطبيعي شاملًا الاستيراد بلغ 32 مليارًا و442 مليونًا و500 ألف متر مكعب فيما بلغ الإنتاج المصاحب 8 مليارات و147 مليونًا و400 ألف متر مكعب.
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