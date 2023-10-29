أكثر من 230 مليون برميل صادرات النفط العُمانى حتى نهاية سبتمبر 2023

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ إجمالي كمية صادرات سلطنة عُمان من النفط حتى نهاية شهر سبتمبر 2023 نحو 230 مليونًا و292 ألفًا و300 برميل باحتساب متوسط سعر البرميل عند 79.9 دولار أمريكي، حيث شكلت صادرات النفط ما نسبته 80.2% من إجمالي إنتاج النفط البالغ 287 مليونًا و37 ألفًا و500 برميل.

وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات، والتي أوردتها وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد، إلى أن إجمالي إنتاج النفط الخام انخفض بنسبة 3.3 بالمائة ليبلغ 223 مليونًا و555 ألفًا و200 برميل فيما ارتفع إجمالي إنتاج المكثفات النفطية بـ 8.1 بالمائة مسجلًا 63 مليونًا و482 ألفًا و300 برميل في حين بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط مليونًا و51 ألفًا و400 برميل حتى نهاية شهر سبتمبر 2023.

وتصدرت الصين الدول المستوردة للنفط من سلطنة عُمان بإجمالي صادرات بلغت 210 ملايين و172 ألف برميل تلتها اليابان بـ 7 ملايين و384 ألفًا و500 برميل ثم جمهورية كوريا بمليونين و851 ألفًا و600 برميل والهند بمليونين و716 ألفًا و200 برميل في حين بلغت الصادرات للدول الأخرى 7 ملايين و168 ألف برميل.

من جهة أخرى، بلغ إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي 40 مليارًا و589 مليونًا و900 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بارتفاع نسبته 3.6% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022 البالغة 39 مليارًا و174 مليونًا و100ألف متر مكعب.

وبينت الإحصاءات أن المشروعات الصناعية استحوذت على ما نسبته 58.5% من استخدامات الغاز الطبيعي بسلطنة عُمان حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي لتبلغ نحو 23 مليارًا و777 مليون متر مكعب.

وبلغ إجمالي استخدام الغاز الطبيعي لكل من: حقول النفط 10 مليارات و89 مليون متر مكعب، ومحطات توليد الطاقة 6 مليارات و526 مليونًا و800 ألف متر مكعب، والمناطق الصناعية 197 مليونًا و100 ألف متر مكعب.

يذكر أن الإنتاج غير المصاحب للغاز الطبيعي شاملًا الاستيراد بلغ 32 مليارًا و442 مليونًا و500 ألف متر مكعب فيما بلغ الإنتاج المصاحب 8 مليارات و147 مليونًا و400 ألف متر مكعب.