زيمبابوى تمدد العمل بالعملة المحلية والدولار فى التعاملات حتى 2030

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا تمديد العمل بنظام تعدد العملات (حيث يجري السماح بتداول العملة المحلية والدولار الأمريكي في المعاملات اليومية) حتى عام 2030.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن حكومة زيمبابوي كانت قد اعتزمت تبني نظام العملة الموحدة للبلاد (دولار زيمبابوي) بحلول عام 2025 لكنها أرجأت تطبيق القرار حتى 2030، مما أدى إلى حالة من عدم اليقين في القطاع المصرفي، حيث ترفض بعض البنوك الموافقة على القروض خلال الفترة الزمنية المقبلة.

ونص القرار على تمديد العمل بنظام تعدد العملات على أن“تسوية أي معاملة أو دفع مقابل سلع وخدمات بالعملة الأجنبية... تكون صالحة حتى 31 ديسمبر 2030′′، فيما يشير الاقتصاديون إلى أن ما يقرب من 80% من المعاملات المحلية تتم بالدولار الأمريكي بسبب تراجع الثقة في الدولار الزيمبابوي.

وتوقع أكبر مدير أصول مستقل في زيمبابوي في وقت سابق أن الدولار الأمريكي سيظل العملة المهيمنة في البلاد، حتى بعد الموعد النهائي للحكومة في 2030.

فيما أكد اقتصاديون أن زيمبابوي احتلت مؤخرًا لقب أعلى سعر فائدة في العالم، بنسبة بلغت 150%، ومع ذلك، فقد انخفضت النسبة الآن إلى 130%، متخليًا عن الصدارة للأرجنتين، وعلى الرغم من الجهود المتعددة التي تبذلها السلطات لتعزيز الثقة، انخفضت قيمة الدولار الزيمبابوي بأكثر من 80% هذا العام.

أ. ش. أ