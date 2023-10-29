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وزير الرى يشيد بالتعاون الطويل الممتد بين مصر وهولندا فى مجال المياه

10/29/2023 2:12:34 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أشاد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، بالتعاون الطويل الممتد منذ السبعينيات وحتى الآن بين مصر وهولندا والذي تم خلاله تبادل المعرفة بين البلدين في مجال إدارة المياه، ودعم العديد من المشروعات في مصر مثل مشروعات الصرف المغطى، وتطوير الري وإنشاء روابط مستخدمي المياه، وتطوير الخطة القومية للموارد المائية، ومشروع التعاون المشترك للأبحاث التطبيقية (JCAR).

جاء ذلك خلال رئاسة وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد اجتماع المجلس الاستشاري المصري الهولندي، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وأشار الدكتور سويلم إلى تشابه الموقف المائي في مصر وهولندا وما تواجهه كلا البلدين من تحديات متشابهة تخص الدلتاوات وحماية الشواطئ وإدارة المناطق الساحلية، مضيفا أنه يجرى العمل على تحديث مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة البنية التحتية والمياه الهولندية لتعزيز التعاون في مجالات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومعالجة المياه، والمياه والزراعة، مؤكدا التطلع لمواصلة تنفيذ كافة بنود مذكرة التفاهم وزيادة بنودها.

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