وزير الرى يشيد بالتعاون الطويل الممتد بين مصر وهولندا فى مجال المياه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أشاد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، بالتعاون الطويل الممتد منذ السبعينيات وحتى الآن بين مصر وهولندا والذي تم خلاله تبادل المعرفة بين البلدين في مجال إدارة المياه، ودعم العديد من المشروعات في مصر مثل مشروعات الصرف المغطى، وتطوير الري وإنشاء روابط مستخدمي المياه، وتطوير الخطة القومية للموارد المائية، ومشروع التعاون المشترك للأبحاث التطبيقية (JCAR).
جاء ذلك خلال رئاسة وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد اجتماع المجلس الاستشاري المصري الهولندي، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.
وأشار الدكتور سويلم إلى تشابه الموقف المائي في مصر وهولندا وما تواجهه كلا البلدين من تحديات متشابهة تخص الدلتاوات وحماية الشواطئ وإدارة المناطق الساحلية، مضيفا أنه يجرى العمل على تحديث مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة البنية التحتية والمياه الهولندية لتعزيز التعاون في مجالات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومعالجة المياه، والمياه والزراعة، مؤكدا التطلع لمواصلة تنفيذ كافة بنود مذكرة التفاهم وزيادة بنودها.
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