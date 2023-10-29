وزير البيئة الأردنى يؤكد جهود بلاده فى مجال التغير المناخى

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير البيئة الأردني، الدكتور معاوية الردايدة، الجهود التي يبذلها الأردن، في مجال حماية البيئة، خصوصا فيما يتعلق بمواجهة آثار التغير المناخي.

جاء ذلك خلال مشاركته بأعمال الدورة الـ 34 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، التي بدأت اجتماعاتها أول أمس الجمعة في سلطنة عُمان.

ولفت الردايدة، بحسب بيان لوزارة البيئة الأردنية اليوم الأحد، إلى رؤية التحديث الاقتصادي وما تضمنته من تركيز على الاستدامة وأهميتها، والمبادرة العالمية التي أطلقها الملك عبدالله الثاني، خلال مؤتمر المناخ الذي عقد في شرم الشيخ العام الماضي.

وعلى هامش أعمال الدورة، التقى الردايدة مع رئيس هيئة البيئة في سلطنة عُمان الدكتور عبدالله العمري، لمناقشة تطبيق البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجال حماية البيئة وزيادة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في هذا المجال.