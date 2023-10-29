وزير البيئة الأردنى يؤكد جهود بلاده فى مجال التغير المناخى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد وزير البيئة الأردني، الدكتور معاوية الردايدة، الجهود التي يبذلها الأردن، في مجال حماية البيئة، خصوصا فيما يتعلق بمواجهة آثار التغير المناخي.
جاء ذلك خلال مشاركته بأعمال الدورة الـ 34 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، التي بدأت اجتماعاتها أول أمس الجمعة في سلطنة عُمان.
ولفت الردايدة، بحسب بيان لوزارة البيئة الأردنية اليوم الأحد، إلى رؤية التحديث الاقتصادي وما تضمنته من تركيز على الاستدامة وأهميتها، والمبادرة العالمية التي أطلقها الملك عبدالله الثاني، خلال مؤتمر المناخ الذي عقد في شرم الشيخ العام الماضي.
وعلى هامش أعمال الدورة، التقى الردايدة مع رئيس هيئة البيئة في سلطنة عُمان الدكتور عبدالله العمري، لمناقشة تطبيق البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجال حماية البيئة وزيادة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في هذا المجال.
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