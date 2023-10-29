Monday, 30 October 2023 12:22 GMT

وزير البيئة الأردنى يؤكد جهود بلاده فى مجال التغير المناخى

10/29/2023 2:12:34 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد وزير البيئة الأردني، الدكتور معاوية الردايدة، الجهود التي يبذلها الأردن، في مجال حماية البيئة، خصوصا فيما يتعلق بمواجهة آثار التغير المناخي.

جاء ذلك خلال مشاركته بأعمال الدورة الـ 34 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، التي بدأت اجتماعاتها أول أمس الجمعة في سلطنة عُمان.

ولفت الردايدة، بحسب بيان لوزارة البيئة الأردنية اليوم الأحد، إلى رؤية التحديث الاقتصادي وما تضمنته من تركيز على الاستدامة وأهميتها، والمبادرة العالمية التي أطلقها الملك عبدالله الثاني، خلال مؤتمر المناخ الذي عقد في شرم الشيخ العام الماضي.

وعلى هامش أعمال الدورة، التقى الردايدة مع رئيس هيئة البيئة في سلطنة عُمان الدكتور عبدالله العمري، لمناقشة تطبيق البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجال حماية البيئة وزيادة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في هذا المجال.

MENAFN29102023000202011048ID1107325136

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث