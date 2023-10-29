مسئول عراقى: تحديات كبيرة تواجه قطاع المياه بالبلاد

MENAFN - Al-Borsa News) أكد حاتم حامد حسين عضو الفريق التفاوضي من أجل المياه والمناخ بوزارة الموارد المائية العراقية أن هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع المياه بالعراق، حيث يوجد بالعراق حوضين هما الفرات ودجلة يشترك بهما عدد من الدول ويصل نصيب الإيرادات المائية إلى 23% لدولة العراق.

جاء ذلك خلال فعاليات جلسة بعنوان“التعاون في أحواض الأنهار المشتركة”، والمنعقدة ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، الذي انطلقت فعالياته اليوم الأحد.

وقال حسين إن إنشاء بعض السدود الخارجية في تركيا وسوريا وإدارتها بدون إخطار وبطريقة أحادية أدت إلى انخفاض منسوب المياه بالعراق بشكل كبير، مؤكدا أن إيرادات الأنهار انخفضت بنسبة من 21 مليارا إلى 14 مليار متر مكعب نتيجة بناء هذه السدود.

وأوضح أن 75%؜ من إيرادات العراق المائية تأتي من الخارج، لافتا إلى أن إيرادات نهر الفرات سابقا بلغت نحو 30 مليار متر مكعب في الحدود العراقية، وانخفضت إلى 14.5 مليار متر مكعب خلال العامين الماضيين، وانخفضت الآن إلى أقل من 7 مليارات، حيث بلغت نسبة انخفاض الإيرادات المائية نحو 25 %؜.

ولفت إلى أن هناك مخططا بحلول عام 2035 في حالة استكمال مشاريع السدود الجاري إنشاؤها، حيث من المتوقع حدوث انخفاض شديد في الموارد المائية بالعراق، وذلك بجانب والتحديات التي أثرت على العراق التغيرات المناخية والتي أثرت بشكل كبير أيضا.

أ. ش. أ