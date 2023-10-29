وزير الرى: مصر نجحت فى وضع قضية المياه بقلب العمل المناخى العالمى

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن نسبة الحضور لفعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه تعكس دور وثقل مصر، حيث نجحت في وضع قضية المياه في قلب العمل المناخي العالمي، وخاصة خلال فعاليات مؤتمر المناخ الأخير في شرم الشيخ (Cop27).

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الري، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، والذي بدأت فعاليات صباح اليوم الأحد.

وقال سويلم إن ممثلين عن 62 دولة يشاركون في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه إلى جانب 64 منظمة، وسيتضمن الأسبوع 8 جلسات رفيعة المستوى و10 أحداث جانبية و30 جلسة فنية و5 جلسات عامة.

وأضاف أن الخسائر والأضرار في أفريقيا جراء التغيرات المناخية كبيرة، فضلا عن التأثيرات التي حدثت للدول الأفريقية الناتجة عن التلوث الذي تحدثه دول أخرى، موضحا أنه سيتم خلال أسبوع القاهرة للمياه مناقشة قضايا خاصة بتكنولوجيا المياه.. مشيرا إلى وجود عدد من الخبراء في هذا المجال.

وفيما يتعلق بتحلية المياه واستخدامها في الزراعة، قال الوزير إن تحلية المياه تتطور مع الوقت وتنخفض تكلفتها وهو يرجع لانخفاض سعر الطاقة وهما أمران مرتبطان، ما شجع على استخدامات أخرى للتحلية، إلا أنه أكد أن تحلية المياه لا تصلح للزراعة في الوقت الحالي نظرا لمعادلة التكلفة والتي لا تتوافق ولكنه موضوع مستقبلي.

وحول مسألة تأهيل الترع، أشار سويلم إلى أنه سيتم تقييم كل حالة من الترع منفصلة وعمل دليل إرشادي لكل حالة وما تحتاج له من طريقة للتبطين لاختلاف كل ترعة عن الأخرى.. وقال إنه توجد عدة مسارات نسلكها بهدف توفير استهلاك المياه أهمها التوعية المائية ، منوها إلى أنه جرى تنظيم 240 ندوة بهدف التوعية بتوفير استهلاك المياه.

ولفت الوزير إلى أن من أهم السبل التي نسلكها لتوفير المياه هو التحول للري الحديث والري بالتنقيط في زراعة القصب على سبيل المثال لا الحصر وفرض غرامات على عدم استخدام الري الحديث في الأراضي الصحراوية.

وأوضح الوزير أن مياه الصرف الزراعي تكون نسبة التلوث بها بسيطة ومعالجتها أسهل من مياه البحر، مشيرًا إلى أنه جرى إنشاء العديد من محطات معالجة المياه منها محطة بحر البقر والمحسمة ومحطة الحمام.

كانت فعاليات“أسبوع القاهرة السادس للمياه” قد انطلقت صباح اليوم، تحت عنوان“العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة”، والذي يستمر حتى 2 نوفمبر القادم.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.