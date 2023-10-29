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العراق: استقرار مؤشرات التضخم خلال سبتمبر الماضى

10/29/2023 2:12:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الأحد، استقرار مؤشرات التضخم خلال شهر سبتمبر الماضي.

وذكر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي – في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) – أن الوزارة سجلّت استقرارا في مؤشرات التضخم خلال شهر سبتمبر الماضي، إذ لم يشهد معدل التضخم الشهري أي ارتفاع أو انخفاض مقارنة مع شهر أغسطس الذي سجل ارتفاعا بنسبة 0.5%.

وأضاف أن معدل التضخم السنوي خلال شهر سبتمبر الماضي شهد ارتفاعا بنسبة 3.6% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022.

أ. ش. أ

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