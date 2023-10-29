العراق: استقرار مؤشرات التضخم خلال سبتمبر الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الأحد، استقرار مؤشرات التضخم خلال شهر سبتمبر الماضي.
وذكر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي – في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) – أن الوزارة سجلّت استقرارا في مؤشرات التضخم خلال شهر سبتمبر الماضي، إذ لم يشهد معدل التضخم الشهري أي ارتفاع أو انخفاض مقارنة مع شهر أغسطس الذي سجل ارتفاعا بنسبة 0.5%.
وأضاف أن معدل التضخم السنوي خلال شهر سبتمبر الماضي شهد ارتفاعا بنسبة 3.6% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022.
أ. ش. أ
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