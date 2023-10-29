الصناعة فى البوسنة تتجه نحو الهبوط رغم التعافى الطفيف

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أفادت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات في البوسنة والهرسك بأن مؤشر الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 0.4% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليعود إلى مسار هبوطي أكثر اعتدالًا بعد الأداء المخيب للآمال بنسبة سالب 6.5 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري.
وحسبما نقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن مكتب الإحصاءات، ارتفع المؤشر المعدل موسميًا بنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام الجاري، متعافيًا جزئيًا بعد انخفاض بنسبة 1.7% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني.
وكانت معدلات الصناعة في البوسنة قد تراجعت باستمرار منذ أوائل عام 2022 عندما وصلت إلى مستوى الذروة بعد فيروس كورونا، ومن منظور أوسع، دخلت الصناعة في البلاد مسارًا سلبيًا منذ أوائل عام 2019 قبل وقت طويل من أزمة كوفيد-19، ولم تعد إلى مستويات النشاط التي شهدتها في عام 2018 حتى الآن.
وبالنسبة للصناعات الرئيسية، انخفض إنتاج المعادن الأساسية بنسبة 16% على أساس سنوي بعد أداء حاد خلال الربعين السابقين من العام الجاري، كما انكمشت صناعة المنسوجات بنسبة 18% على أساس سنوي بعد أداء أضعف بكثير في الأرباع السابقة.
من ناحية أخرى، انتعشت بعض الصناعات منذ الربع الثاني من العام الحالي، من بينها صناعة الملابس الجاهزة، بنسبة 5.9% على أساس سنوي، ومنتجات المعادن المصنعة، 9.8% على أساس سنوي، وذلك بعدما سجل كلا القطاعين أداء سلبيا عميقا في الربعين السابقين للفترة المذكورة.
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