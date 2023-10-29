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الصناعة فى البوسنة تتجه نحو الهبوط رغم التعافى الطفيف

10/29/2023 2:12:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أفادت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات في البوسنة والهرسك بأن مؤشر الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 0.4% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليعود إلى مسار هبوطي أكثر اعتدالًا بعد الأداء المخيب للآمال بنسبة سالب 6.5 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري.

وحسبما نقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن مكتب الإحصاءات، ارتفع المؤشر المعدل موسميًا بنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام الجاري، متعافيًا جزئيًا بعد انخفاض بنسبة 1.7% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني.

وكانت معدلات الصناعة في البوسنة قد تراجعت باستمرار منذ أوائل عام 2022 عندما وصلت إلى مستوى الذروة بعد فيروس كورونا، ومن منظور أوسع، دخلت الصناعة في البلاد مسارًا سلبيًا منذ أوائل عام 2019 قبل وقت طويل من أزمة كوفيد-19، ولم تعد إلى مستويات النشاط التي شهدتها في عام 2018 حتى الآن.

وبالنسبة للصناعات الرئيسية، انخفض إنتاج المعادن الأساسية بنسبة 16% على أساس سنوي بعد أداء حاد خلال الربعين السابقين من العام الجاري، كما انكمشت صناعة المنسوجات بنسبة 18% على أساس سنوي بعد أداء أضعف بكثير في الأرباع السابقة.

من ناحية أخرى، انتعشت بعض الصناعات منذ الربع الثاني من العام الحالي، من بينها صناعة الملابس الجاهزة، بنسبة 5.9% على أساس سنوي، ومنتجات المعادن المصنعة، 9.8% على أساس سنوي، وذلك بعدما سجل كلا القطاعين أداء سلبيا عميقا في الربعين السابقين للفترة المذكورة.

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