شعبة الذهب: قرار وزارى بحظر تجارة الذهب للمنشآت غير المسجلة

MENAFN - Al-Borsa News) أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بحظر ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالنموذج المعد، وذلك مع إرفاق صورة السجل التجارى والبطاقة الضريبية وبيان المقر المخصص لعملية التداول والفروع إن وجدت والعلامة التجارية والمدير المسؤول للمنشأة التجارية.

كما ألزم القرار المخاطبين به بإخطار مصلحة الدمغة والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل للبيانات الخاصة بنشاطهم، ومنح القرار المخاطبين به مدة ستة أشهر للتسجيل بالمصلحة.

وقال المهندس هانى ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن القرار سيساهم بشكل مباشر فى تحقيق الانضباط بالأسواق المحلية وسيضمن حقوق التاجر والمستهلك والدولة.

أضاف أن ضبط الأسواق من أى محاولات للتلاعب بحقوق المستهلكين وتنظيم حركة التجارة الداخلية يعد أحد أهم الملفات التى يتبناها مجلس إدارة الشعبة خلال دورته الحالية.