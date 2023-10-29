Monday, 30 October 2023 12:22 GMT

شعبة الذهب: قرار وزارى بحظر تجارة الذهب للمنشآت غير المسجلة

10/29/2023 2:12:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بحظر ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالنموذج المعد، وذلك مع إرفاق صورة السجل التجارى والبطاقة الضريبية وبيان المقر المخصص لعملية التداول والفروع إن وجدت والعلامة التجارية والمدير المسؤول للمنشأة التجارية.

كما ألزم القرار المخاطبين به بإخطار مصلحة الدمغة والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل للبيانات الخاصة بنشاطهم، ومنح القرار المخاطبين به مدة ستة أشهر للتسجيل بالمصلحة.

وقال المهندس هانى ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن القرار سيساهم بشكل مباشر فى تحقيق الانضباط بالأسواق المحلية وسيضمن حقوق التاجر والمستهلك والدولة.

أضاف أن ضبط الأسواق من أى محاولات للتلاعب بحقوق المستهلكين وتنظيم حركة التجارة الداخلية يعد أحد أهم الملفات التى يتبناها مجلس إدارة الشعبة خلال دورته الحالية.

MENAFN29102023000202011048ID1107325130

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث