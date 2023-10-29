مشروعك يمول 208 آلاف مشروع بـ27.2 مليار جنيه منذ انطلاقه

MENAFN - Al-Borsa News) ساهم المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية“مشروعك”، منذ انطلاقه وحتى شهر أكتوبر 2023، في تنفيذ 208.2 ألف مشروع بقروض 27.2 مليار جنيه.

واستعرض اللواء هشام وزير التنمية المحلية، تقريراً عن إنجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية“مشروعك” منذ انطلاقه وحتى شهر أكتوبر الجاري.

وأكد آمنة، اهتمام الوزارة دائما بالمشروعات الصغيرة، وتعظيم دور الشباب في تنفيذ تلك المشروعات باعتبارهم الأكثر نشاطاً والأكثر عدداً من كل فئات المجتمع وقوة إقتصادية هائلة، ولابد للمجتمع أن يستغلها في التنمية الشاملة لكافة المجالات المختلفة لضمان النجاح والتقدم.

وأوضح أن“مشروعك” يهدف إلى تنمية المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق تدريب الشباب على كيفية حل مشكلاتهم واستغلال مواردهم وخلق“مستثمر صغير جديد”، ومكافحة الهجرة الداخلية وتنمية المجتمع داخل المحافظات والمراكز، فضلاً عن إبعاد الشباب عن الظواهر الاجتماعية والسياسية السلبية وتنمية ارتباطهم بالدولة وانتمائهم للوطن وخفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات؛ لتمكينهم من المشاركة فى سوق العمل، وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

ووجه آمنة، القائمين على مشروعك بالتركيز على تسويق هذه المشروعات وتسويق المنتجات من خلال المعارض وبالتنسيق مع منصة أيادى مصر الإلكترونية التابعة للوزارة؛ لمساهمتها الجادة والفاعلة للمشروعات على نطاق واسع، والتخديم على منتجات المشروعات.