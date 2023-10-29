مشروعك يمول 208 آلاف مشروع بـ27.2 مليار جنيه منذ انطلاقه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ساهم المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية“مشروعك”، منذ انطلاقه وحتى شهر أكتوبر 2023، في تنفيذ 208.2 ألف مشروع بقروض 27.2 مليار جنيه.
واستعرض اللواء هشام وزير التنمية المحلية، تقريراً عن إنجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية“مشروعك” منذ انطلاقه وحتى شهر أكتوبر الجاري.
وأكد آمنة، اهتمام الوزارة دائما بالمشروعات الصغيرة، وتعظيم دور الشباب في تنفيذ تلك المشروعات باعتبارهم الأكثر نشاطاً والأكثر عدداً من كل فئات المجتمع وقوة إقتصادية هائلة، ولابد للمجتمع أن يستغلها في التنمية الشاملة لكافة المجالات المختلفة لضمان النجاح والتقدم.
وأوضح أن“مشروعك” يهدف إلى تنمية المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق تدريب الشباب على كيفية حل مشكلاتهم واستغلال مواردهم وخلق“مستثمر صغير جديد”، ومكافحة الهجرة الداخلية وتنمية المجتمع داخل المحافظات والمراكز، فضلاً عن إبعاد الشباب عن الظواهر الاجتماعية والسياسية السلبية وتنمية ارتباطهم بالدولة وانتمائهم للوطن وخفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات؛ لتمكينهم من المشاركة فى سوق العمل، وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.
ووجه آمنة، القائمين على مشروعك بالتركيز على تسويق هذه المشروعات وتسويق المنتجات من خلال المعارض وبالتنسيق مع منصة أيادى مصر الإلكترونية التابعة للوزارة؛ لمساهمتها الجادة والفاعلة للمشروعات على نطاق واسع، والتخديم على منتجات المشروعات.
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