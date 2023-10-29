مدبولى يستعرض تقريرًا حول تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

MENAFN - Al-Borsa News) استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقريرا حول جهود الوزارات والأجهزة المعنية في متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية خلال الفترة من 14 – 19 أكتوبر الجاري.

وأشار التقرير إلى أن الأجهزة الرقابية قامت بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية بمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تم تفعيلها في 14 أكتوبر، وأسفرت عن ضبط 5938 قضية“عدم الإعلان عن السعر”، كما تم ضبط 257 حالة“بيع بأزيد من السعر الوارد في إطار المبادرة أو المتداول”، وتشمل 32.036 طن من (السكر، والمكرونة، والعدس، والفول والجبن الأبيض)“عيني”، كما تشمل 11160 قطعة بيض مائدة“عيني”، كما شملت المضبوطات الأخرى 6493 عبوة من المسلي، والجبن الأبيض، والمشروبات الغازية“عيني”.

وأشار مدبولى إلى استمرار المتابعة الدورية للتأكد من توافر السلع بمختلف الأسواق بالكميات المناسبة تلبية لاحتياجات المواطنين، مؤكدا العمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.

وشدد على ضرورة استمرار مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، فيما يتعلق بتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، والتي تتضمن انخفاضا في أسعارها بنسب تتراوح بين 15% – 25%.