مدبولى يستعرض تقريرًا حول تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقريرا حول جهود الوزارات والأجهزة المعنية في متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية خلال الفترة من 14 – 19 أكتوبر الجاري.
وأشار التقرير إلى أن الأجهزة الرقابية قامت بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية بمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تم تفعيلها في 14 أكتوبر، وأسفرت عن ضبط 5938 قضية“عدم الإعلان عن السعر”، كما تم ضبط 257 حالة“بيع بأزيد من السعر الوارد في إطار المبادرة أو المتداول”، وتشمل 32.036 طن من (السكر، والمكرونة، والعدس، والفول والجبن الأبيض)“عيني”، كما تشمل 11160 قطعة بيض مائدة“عيني”، كما شملت المضبوطات الأخرى 6493 عبوة من المسلي، والجبن الأبيض، والمشروبات الغازية“عيني”.
وأشار مدبولى إلى استمرار المتابعة الدورية للتأكد من توافر السلع بمختلف الأسواق بالكميات المناسبة تلبية لاحتياجات المواطنين، مؤكدا العمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.
وشدد على ضرورة استمرار مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، فيما يتعلق بتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، والتي تتضمن انخفاضا في أسعارها بنسب تتراوح بين 15% – 25%.
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