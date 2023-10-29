وزير التموين يوجه مديرى المديريات بتسيير حملات للتأكد من جودة إنتاج الخبز المدعم

MENAFN - Al-Borsa News) وجه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي مديري المديريات بتسيير حملات يومية على المخابز للتأكد من جودة الخبز المدعم.

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها اليوم أن المصيلحي وجه خلال اجتماعه بمديري المديريات بضرورة تكوين مجموعات بكل مديرية تكون مهمتها الأساسية التأكد من إنتاج الخبز المدعم بجودة عالية، مشيرا إلى أن الاهتمام بجودة رغيف الخبز المدعم يقلل نسب الفاقد والهادر.

وشدد على مديري المديريات بضرورة توجيه انذار أول وثاني وثالث للمخابز التي لا تلتزم بإنتاج رغيف خبز مدعم يليها سحب الترخيص حال عدم الالتزام بالانذارات السابقة.