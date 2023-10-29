ارتفاعات جديدة للأرز تتخطى 1000 جنيه للطن

سجلت أسعار الأرز الشعير ارتفاعًا مع بداية الأسبوع الجارى، ليسجل الطن عريض الحبة 17 ألف جنيه، مقابل 15.8 ألف جنيه بالأسبوع الماضى، ووصل سعر الطن رفيع الحبة 16 ألف جنيه مقابل 14.5 بنهاية الأسبوع الماضى.

قال محمد معوض، رئيس شركة مضارب البحيرة، إن أسعار الأرز سجلت ارتفاعًا كبيرًا خلال الأسبوع الجارى، مشيرًا إلى أن شراء مضارب القطاع العام مرهون باحتياجات السوق، وكذلك توفير سيولة مالية من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتمويل شراء الأرز خلال الموسم الحالى.

أضاف معوض فى تصريحات لـ“البورصة”، أن الشركة تعمل حاليًا بنصف طاقتها الإنتاجية تقريبًا، بواقع 300 طن يوميًا، لافتًا إلى بيع إنتاجها للسوق الحر بدلًا من“القابضة الغذائية” وذلك بعد حذف الأرز من قائمة السلع التموينية.

أضاف معوض أن أسعار الأرز الشعير شهدت ارتفاعًا كبيرًا، بجانب الأرز الأبيض الذى يصل سعره حاليًا 25 جنيه للجملة.

من جانبه قال مصطفى عبد الجواد، عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن المضارب أوقفت الشراء بعد الزيادة الكبيرة فى أسعار الأرز الشعير، مشيرًا إلى أن السوق فى الوقت الحالى يعانى من التخبط.

قال عبده غنيم، أحد تجار الأرز بمحافظة الدقهلية، إن أسعار الأرز الشعير ارتفعت، نظرًا لنقص المعروض بسبب الإتجاه للتخزين وارتفاع الطلب من قبل الشركات فى الوقت نفسه.

لفت إلى أن المزارعين اتجهوا لتخزين الأرز حاليًا أملًا فى زيادة الأسعار فى الفترة المقبلة، على غرار الموسم الماضى بعد تدخل الحكومة فى تسعيره، وعلى الرغم من ذلك ارتفعت الأسعار واقتربت من 20 ألف جنيه للطن العام الماضى.

أشار إلى أن موسم الحصاد اقترب من الانتهاء، مما ينذر بنقص المعروض بالأسواق مع تخزين كميات كبيرة من قبل المزارعين، لبيعها عند ارتفاع الأسعار.

قال خالد النجار، رئيس أحد مضارب الأرز بمحافظة كفر الشيخ، إن ارتفاع أسعار الأعلاف، دفع بأسعار مخلفات الأرز والتى تمثل نحو 45% منه إلى الزيادة متأثرة بالأعلاف.

بلغ سعر طن السرسة نحو 2500 جنيه للطن مقابل 1.9 ألف جنيه للطن بنهاية الأسبوع الماضى، وسعر رجيع الكون 14 ألف جنيه للطن، مقابل 12 ألف جنيه، قبل الزيادة وسعر طن الكسر الناعم 15 ألف جنيه للطن مقابل 14 ألف جنيه.

فيما ذكر أضاف النجار فى تصريحات لـ”البورصة”، أن أسعار الأرز الأبيض ارتفعت بنحو ألف جنيه للطن خلال يومين، متأثرة بتراجع نسبة التصافى وارتفاع نسبة الكسر، وبالأخص فى نوعية سوبر 300 العريض.

لفت إلى أن أسعار الأرز الأبيض العريض سجلت نحو 26 ألف جنيه للطن، مقابل 25 ألف جنيه للطن، والأبيض الرفيع سجل نحو 24 ألف جنيه للطن.