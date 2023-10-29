ارتفاعات جديدة للأرز تتخطى 1000 جنيه للطن

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- Al-Borsa News) معوض: مضارب البحيرة تعمل بـ50% من طاقتها
سجلت أسعار الأرز الشعير ارتفاعًا مع بداية الأسبوع الجارى، ليسجل الطن عريض الحبة 17 ألف جنيه، مقابل 15.8 ألف جنيه بالأسبوع الماضى، ووصل سعر الطن رفيع الحبة 16 ألف جنيه مقابل 14.5 بنهاية الأسبوع الماضى.
قال محمد معوض، رئيس شركة مضارب البحيرة، إن أسعار الأرز سجلت ارتفاعًا كبيرًا خلال الأسبوع الجارى، مشيرًا إلى أن شراء مضارب القطاع العام مرهون باحتياجات السوق، وكذلك توفير سيولة مالية من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتمويل شراء الأرز خلال الموسم الحالى.
أضاف معوض فى تصريحات لـ“البورصة”، أن الشركة تعمل حاليًا بنصف طاقتها الإنتاجية تقريبًا، بواقع 300 طن يوميًا، لافتًا إلى بيع إنتاجها للسوق الحر بدلًا من“القابضة الغذائية” وذلك بعد حذف الأرز من قائمة السلع التموينية.
أضاف معوض أن أسعار الأرز الشعير شهدت ارتفاعًا كبيرًا، بجانب الأرز الأبيض الذى يصل سعره حاليًا 25 جنيه للجملة.
من جانبه قال مصطفى عبد الجواد، عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن المضارب أوقفت الشراء بعد الزيادة الكبيرة فى أسعار الأرز الشعير، مشيرًا إلى أن السوق فى الوقت الحالى يعانى من التخبط.
قال عبده غنيم، أحد تجار الأرز بمحافظة الدقهلية، إن أسعار الأرز الشعير ارتفعت، نظرًا لنقص المعروض بسبب الإتجاه للتخزين وارتفاع الطلب من قبل الشركات فى الوقت نفسه.
لفت إلى أن المزارعين اتجهوا لتخزين الأرز حاليًا أملًا فى زيادة الأسعار فى الفترة المقبلة، على غرار الموسم الماضى بعد تدخل الحكومة فى تسعيره، وعلى الرغم من ذلك ارتفعت الأسعار واقتربت من 20 ألف جنيه للطن العام الماضى.
أشار إلى أن موسم الحصاد اقترب من الانتهاء، مما ينذر بنقص المعروض بالأسواق مع تخزين كميات كبيرة من قبل المزارعين، لبيعها عند ارتفاع الأسعار. النجار: صعود أسعار الأعلاف وراء ارتفاع مخلفات الأرز
قال خالد النجار، رئيس أحد مضارب الأرز بمحافظة كفر الشيخ، إن ارتفاع أسعار الأعلاف، دفع بأسعار مخلفات الأرز والتى تمثل نحو 45% منه إلى الزيادة متأثرة بالأعلاف.
بلغ سعر طن السرسة نحو 2500 جنيه للطن مقابل 1.9 ألف جنيه للطن بنهاية الأسبوع الماضى، وسعر رجيع الكون 14 ألف جنيه للطن، مقابل 12 ألف جنيه، قبل الزيادة وسعر طن الكسر الناعم 15 ألف جنيه للطن مقابل 14 ألف جنيه.
فيما ذكر أضاف النجار فى تصريحات لـ”البورصة”، أن أسعار الأرز الأبيض ارتفعت بنحو ألف جنيه للطن خلال يومين، متأثرة بتراجع نسبة التصافى وارتفاع نسبة الكسر، وبالأخص فى نوعية سوبر 300 العريض.
لفت إلى أن أسعار الأرز الأبيض العريض سجلت نحو 26 ألف جنيه للطن، مقابل 25 ألف جنيه للطن، والأبيض الرفيع سجل نحو 24 ألف جنيه للطن.
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