وزير التموين: الدولة تدعم رغيف الخبز بـ90 مليار جنيه سنويًا

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية إن الدولة تدعم رغيف الخبز بـ90 مليار جنيه سنوياً، وهو رقم يتم إدارته والحفاظ عليه ليوجه للمواطن فى شكل رغيف خبز ذى جودة عالية.

وشدد على ضرورة توجيه إنذار أول وثانٍ وثالث للمخابز التى لا تلتزم بإنتاج رغيف خبز مدعم، وحال عدم الالتزام بالإنذارات السابقة يتم سحب الترخيص.

وأضاف أن نظام صرف السلع التموينية لبدالى التموين وفروع مشروع جميعتى سيكون الصرف بالصنف، والذى طُبق فى عدد من المحافظات، وجارٍ تطبيقه فى باقى المحافظات الأخرى تباعًا.

وأشار إلى أن النظام الجديد يساهم فى حوكمة صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم ومعرفة الأرصدة بالمخازن، مؤكداً أن نظام صرف الاستعواضات للمنافذ سوف يكون إلكترونياً.

وأشاد الدكتور على المصيلحى بالاتحاد العام للغرف التجارية وأعضائه واتحاد الصناعات المصرية، للالتزام بما تم الاتفاق عليه وعرض السلع فى المبادرة بسعر الإنتاج دون هامش ربح، وذلك فى المجموعة السلعية السبعة، والتى تشمل“الفول والعدس والأرز والسكر والزيت والمكرونة والألبان والأجبان”، وفقاً لأصناف محددة تقوم بإنتاجها وتوريدها شركات القطاع الخاص، وعرضها فى السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية ومختلف المنافذ وفى باقى قنواتها التوزيعية المختلفة بالمحافظات تباعاً.