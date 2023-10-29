وزير التموين: الدولة تدعم رغيف الخبز بـ90 مليار جنيه سنويًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية إن الدولة تدعم رغيف الخبز بـ90 مليار جنيه سنوياً، وهو رقم يتم إدارته والحفاظ عليه ليوجه للمواطن فى شكل رغيف خبز ذى جودة عالية.
وشدد على ضرورة توجيه إنذار أول وثانٍ وثالث للمخابز التى لا تلتزم بإنتاج رغيف خبز مدعم، وحال عدم الالتزام بالإنذارات السابقة يتم سحب الترخيص.
وأضاف أن نظام صرف السلع التموينية لبدالى التموين وفروع مشروع جميعتى سيكون الصرف بالصنف، والذى طُبق فى عدد من المحافظات، وجارٍ تطبيقه فى باقى المحافظات الأخرى تباعًا.
وأشار إلى أن النظام الجديد يساهم فى حوكمة صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم ومعرفة الأرصدة بالمخازن، مؤكداً أن نظام صرف الاستعواضات للمنافذ سوف يكون إلكترونياً.
وأشاد الدكتور على المصيلحى بالاتحاد العام للغرف التجارية وأعضائه واتحاد الصناعات المصرية، للالتزام بما تم الاتفاق عليه وعرض السلع فى المبادرة بسعر الإنتاج دون هامش ربح، وذلك فى المجموعة السلعية السبعة، والتى تشمل“الفول والعدس والأرز والسكر والزيت والمكرونة والألبان والأجبان”، وفقاً لأصناف محددة تقوم بإنتاجها وتوريدها شركات القطاع الخاص، وعرضها فى السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية ومختلف المنافذ وفى باقى قنواتها التوزيعية المختلفة بالمحافظات تباعاً.
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