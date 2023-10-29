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طيران الاحتلال يشن عدة غارات على الجنوب اللبناني

10/29/2023 2:10:22 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN/شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدة غارات استهدفت أماكن متفرقة في الجنوب اللبناني، بينها قريتا كفر شوبا، وعيتا الشعب.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال قرى: الجبين، وطير حرفا، ومجدل زون، وشيحين، والضهيرة، وعلما الشعب، وزبقين، ومروحين.

وطال القصف الإسرائيلي منزلا في بلدة مارون الراس عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، دون وقوع إصابات، كما استهدفت مدفعية الاحتلال اليوم بالقذائف الحارقة الأحراج المحيطة ببلدتي الناقورة وعلما الشعب.

وكان الاحتلال قد قصف ليلة أمس بالقذائف الحارقة الأحراج المتاخمة للخط الأزرق بغية إشعال النيران فيها، وأطلق القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط، وسط تحليق لطيران الاستطلاع في سماء المنطقة.


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