طيران الاحتلال يشن عدة غارات على الجنوب اللبناني

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN/شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدة غارات استهدفت أماكن متفرقة في الجنوب اللبناني، بينها قريتا كفر شوبا، وعيتا الشعب.
كما استهدفت مدفعية الاحتلال قرى: الجبين، وطير حرفا، ومجدل زون، وشيحين، والضهيرة، وعلما الشعب، وزبقين، ومروحين.
وطال القصف الإسرائيلي منزلا في بلدة مارون الراس عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، دون وقوع إصابات، كما استهدفت مدفعية الاحتلال اليوم بالقذائف الحارقة الأحراج المحيطة ببلدتي الناقورة وعلما الشعب.
وكان الاحتلال قد قصف ليلة أمس بالقذائف الحارقة الأحراج المتاخمة للخط الأزرق بغية إشعال النيران فيها، وأطلق القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط، وسط تحليق لطيران الاستطلاع في سماء المنطقة.
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