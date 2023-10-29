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الخصاونة: تخصيص 45 ألف طن من القمح والحبوب و7 شاحنات أدوية لفلسطين

10/29/2023 2:10:22 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) عمان/PNN/قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إنه استجابة لتوجيهات الملك عبد الله الثاني، قرر مجلس الوزراء تخصيص 45 ألف طن من القمح والحبوب و7 شاحنات من الأدوية والاحتياجات والمُعدّات الطبية والدوائية للضفة الغربية والترتيبات جارية لإرسالها، مضيفا أن مسار المساعدات الإنسانية مستمر للضفة وغزة.

وأشار الخصاونة، في كلمته بجلسة مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأحد، إلى أن الجهد المتقدِّم بقيادة الملك عبد الله الثاني نجح في استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار وهدنة إنسانية مستدامة، والكثير من المضامين والعناصر الأساسية المساندة للشعب الفلسطيني.


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