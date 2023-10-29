الخصاونة: تخصيص 45 ألف طن من القمح والحبوب و7 شاحنات أدوية لفلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network )
عمان/PNN/قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إنه استجابة لتوجيهات الملك عبد الله الثاني، قرر مجلس الوزراء تخصيص 45 ألف طن من القمح والحبوب و7 شاحنات من الأدوية والاحتياجات والمُعدّات الطبية والدوائية للضفة الغربية والترتيبات جارية لإرسالها، مضيفا أن مسار المساعدات الإنسانية مستمر للضفة وغزة.
وأشار الخصاونة، في كلمته بجلسة مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأحد، إلى أن الجهد المتقدِّم بقيادة الملك عبد الله الثاني نجح في استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار وهدنة إنسانية مستدامة، والكثير من المضامين والعناصر الأساسية المساندة للشعب الفلسطيني.
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