شهداء وجرحى في غارات عنيفة شنها طيران الاحتلال الحربي على قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN/استُشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف عنيف شنته طائرات الاحتلال الحربية على بنايات سكنية، ومنازل مأهولة في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن طائرات حربية قصفت منزلا بجوار مسجد الهدى مقابل أبراج الشيخ زايد في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وآخر خلف مدرسة أبو حسين في مخيم جباليا شمال القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال مسجد محمد الفاتح في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال غزة ودمرته بالكامل، وجرى نقل عدة إصابات من المكان.

ووقعت إصابات في صفوف المواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة ضميدة في جباليا، شمال القطاع.

وأفاد مراسلنا بوجود إصابات وعالقين تحت الأنقاض في قصف إسرائيلي طال عدة منازل قرب دوار الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وكثفت طائرات الاحتلال الحربية غاراتها على أحياء مدينة غزة وشمالها، إذ شنت غارة استهدفت محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المرضى والجرحى والمواطنين داخل المستشفى، إضافة إلى قصف منزل لعائلة شامية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة العشرات.

ووقعت إصابات في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو سيدو وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع، واستُشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة القدرة في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقصفت بحرية الاحتلال ومدفعيته بعشرات القذائف مناطق مختلفة من قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة العشرات في صفوف المواطنين داخل المنازل المأهولة بالسكان.



