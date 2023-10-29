شهداء وجرحى في غارات عنيفة شنها طيران الاحتلال الحربي على قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/استُشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف عنيف شنته طائرات الاحتلال الحربية على بنايات سكنية، ومنازل مأهولة في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وأفاد مراسلنا، بأن طائرات حربية قصفت منزلا بجوار مسجد الهدى مقابل أبراج الشيخ زايد في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وآخر خلف مدرسة أبو حسين في مخيم جباليا شمال القطاع.
وقصفت طائرات الاحتلال مسجد محمد الفاتح في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال غزة ودمرته بالكامل، وجرى نقل عدة إصابات من المكان.
ووقعت إصابات في صفوف المواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة ضميدة في جباليا، شمال القطاع.
وأفاد مراسلنا بوجود إصابات وعالقين تحت الأنقاض في قصف إسرائيلي طال عدة منازل قرب دوار الصفطاوي شمال مدينة غزة.
وكثفت طائرات الاحتلال الحربية غاراتها على أحياء مدينة غزة وشمالها، إذ شنت غارة استهدفت محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المرضى والجرحى والمواطنين داخل المستشفى، إضافة إلى قصف منزل لعائلة شامية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة العشرات.
ووقعت إصابات في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو سيدو وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع، واستُشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة القدرة في مدينة خان يونس جنوب القطاع.
وقصفت بحرية الاحتلال ومدفعيته بعشرات القذائف مناطق مختلفة من قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة العشرات في صفوف المواطنين داخل المنازل المأهولة بالسكان.
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