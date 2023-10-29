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الاحتلال يهدد أهالي قرية حوسان

10/29/2023 2:10:17 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/وزعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بيانا تهدد فيه سكان قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ووزعت بيانا تهدد فيه المواطنين بتعكير أجواء حياتهم، بحجة رشق مركبات المستعمرين بالحجارة، وأنها ستغلق مداخل القرية كافة، لمدة ثلاثة أيام.


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