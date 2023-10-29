اشتية يترأس اجتماعا للفريق الوطني للاقتصاد

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/ترأس رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، اجتماعا للفريق الوطني للاقتصاد، بمشاركة 30 ممثلا عن الحكومة والقطاع الخاص.
وبحث الاجتماع الارتدادات الاقتصادية الحالية والمتوقعة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، وسبل التعاون، ووضع رؤية مشتركة وموقف موحد بين القطاعين العام والخاص، في ظل الظرف الصعب على أبناء شعبنا، على الصعيد الاقتصادي.
ووضع اشتية الفريق في صورة الوضع العام والجهود التي تقوم بها القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على الصعيد الدولي، لوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا، وإيصال المعونات الإنسانية إليهم.
ويتكون الفريق الوطني الفاعل في القطاع الاقتصادي الفلسطيني، من وزارات: المالية، والاقتصاد، والتنمية، والعمل، والزراعة، إلى جانب صندوق الاستثمار، وبكدار، والإحصاء، وسلطة النقد، ومعهد ماس، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية والبنوك.
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