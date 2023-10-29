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اشتية يترأس اجتماعا للفريق الوطني للاقتصاد

10/29/2023 2:10:16 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/ترأس رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، اجتماعا للفريق الوطني للاقتصاد، بمشاركة 30 ممثلا عن الحكومة والقطاع الخاص.

وبحث الاجتماع الارتدادات الاقتصادية الحالية والمتوقعة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، وسبل التعاون، ووضع رؤية مشتركة وموقف موحد بين القطاعين العام والخاص، في ظل الظرف الصعب على أبناء شعبنا، على الصعيد الاقتصادي.

ووضع اشتية الفريق في صورة الوضع العام والجهود التي تقوم بها القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على الصعيد الدولي، لوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا، وإيصال المعونات الإنسانية إليهم.

ويتكون الفريق الوطني الفاعل في القطاع الاقتصادي الفلسطيني، من وزارات: المالية، والاقتصاد، والتنمية، والعمل، والزراعة، إلى جانب صندوق الاستثمار، وبكدار، والإحصاء، وسلطة النقد، ومعهد ماس، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية والبنوك.


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