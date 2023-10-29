شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مدينة غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/استُشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.
وأفاد مراسلنا بوصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي، جراء قصف مدفعي إسرائيلي على حيي الشجاعية والزيتون في مدينة غزة، و12 شهيدا، بينهم امرأة حامل، إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء غارات شنها طيران الاحتلال على النصيرات، وسط القطاع.
وأضاف مراسنا أن طائرات الاحتلال، قصفت منزلا في شارع عايدية ما أدى إلى انهيار أربع منازل تعود لعائلتي شامية، وعايدية، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد كبيرة من المواطنين معظمهم أطفال ونساء.
وأشار إلى آلة الحرب الإسرائيلية كثقت قصفها لمنطقتي النصيرات والبريج وسط القطاع ما تسبب إلى وقوع العديد من الشهداء والجرحى.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ارتفعت إلى 8071 شهيدا، مبينة في تقريرها اليومي، أن 7955 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، و116 شهيدا في الضفة الغربية، فيما جُرح في القطاع أكثر من 20 ألف مواطن، ونحو 2000 في الضفة.
وذكرت الوزارة أن 73% من الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والسيدات والمسنين.
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