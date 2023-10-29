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شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مدينة غزة

10/29/2023 2:10:15 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN/استُشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا بوصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي، جراء قصف مدفعي إسرائيلي على حيي الشجاعية والزيتون في مدينة غزة، و12 شهيدا، بينهم امرأة حامل، إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء غارات شنها طيران الاحتلال على النصيرات، وسط القطاع.

وأضاف مراسنا أن طائرات الاحتلال، قصفت منزلا في شارع عايدية ما أدى إلى انهيار أربع منازل تعود لعائلتي شامية، وعايدية، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد كبيرة من المواطنين معظمهم أطفال ونساء.

وأشار إلى آلة الحرب الإسرائيلية كثقت قصفها لمنطقتي النصيرات والبريج وسط القطاع ما تسبب إلى وقوع العديد من الشهداء والجرحى.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ارتفعت إلى 8071 شهيدا، مبينة في تقريرها اليومي، أن 7955 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، و116 شهيدا في الضفة الغربية، فيما جُرح في القطاع أكثر من 20 ألف مواطن، ونحو 2000 في الضفة.

وذكرت الوزارة أن 73% من الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والسيدات والمسنين.


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