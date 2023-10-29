Aibank يحصل على جائزة البنك الأسرع تطوراً ونمواً من اتحاد المصارف العربية - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) >
حصل بنك الاستثمار العربى aiBANK، البنك المتخصص فى تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية على جائزة البنك الأسرع تطوراً ونمواً من الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، ضمن فعاليات تكريم الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب للتميز والانجاز المصرفى لعام 2023، وهو الحدث الذى أقيم للعام التاسع على التوالى، ويستند الاتحاد فى اختياره للفائزين إلى مجموعة كبيرة من المعايير الدولية، بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين المتخصصين.
وأعرب تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، عن سعادته بحصول aiBANK على الجائزة، قائلا إن التكريم يأتى تقديرا لما حققه البنك من إنجازات خلال الفترة السابقة، وتقديم كل ما هو جديد من خدمات مصرفية تناسب مختلف شرائح المجتمع وفقاً لمتطلبات العملاء.
وأضاف سيف الدين أن البنك ركز بشكل كبير على إنشاء حلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء دائمة التطور مع الحرص على أن يتم ذلك فى أسرع وقت ممكن.
وتأتى الجائزة تتويجاً للتطورات التى شهدها البنك مؤخرا، إذ حقق البنك نقلة نوعية بمنتجاته وخدماته وفروعه لتتواكب مع أحدث وسائل التكنولوجيا والتى انعكست على نتائج البنك فى الفترة الأخيرة حيث ارتفع صافى أرباح aiBANK إلى 450.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، محققاً نسبة نمو 56%.
وصاحب ذلك ارتفاع إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بنحو 12% لتسجل 23.4 مليار جنيه مصرى نتيجة ارتفاع كل من محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات والمؤسسات بنسبة 12% خلال نفس الفترة لتسجل 17.3 مليار، وكذلك محفظة تمويل الأفـراد بنحو 14% لتسجل 6.1 مليار جنيه مصرى، مع استمرار البنك فى الحفاظ على نسبة مرتفعة لمعدل كفاية رأس المال والذى بلغ 15.29%، وهو ما يدعم استراتيجية النمو التى يستهدفها البنك بالرغم من التحديات الاقتصادية التى تشهدها الساحتان المحلية والعالمية.
ونجح البنك فى ضخ التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخطى النسبة المستهدفة وفقاً لتعليمات البنك المركزى المصرى والبالغة 25%من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات بالبنك، حيث بلغت نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 27.3%، منها نسبة 18.2% موجهة للمشروعات الصغيرة وذلك بنهاية سبتمبر 2023، وقد تحقق ذلك من خلال إتاحة البنك لأحدث منتجاته التمويلية تحت شعار“تمويل يجرّيك 100 خطوة لأدام” التى تستهدف تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تصل إلى 10 ملايين جنيه وبفترات سداد حتى 5 سنوات، فضلاً عن سرعة الحصول على الموافقات اللازمة خلال 4 أيام فقط.
وأطلق aiPremier Elite وهى شريحة جديدة تتيح باقة من الخدمات المميزة لشريحة كبار العملاء، وهو ما يؤكد التزام البنك بتقديم خدمات مالية متكاملة للأفراد مع التركيز على تعزيز العلاقات الوطيدة والممتدة مع عملائه. بالإضافة إلى ذلك وقع البنك بروتوكول تعاون طويل الأجل مع شركة Visa لتقديم باقة متكاملة من أحدث المنتجات والخدمات فى مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية لتلبية احتياجات العملاء. هذا وقد أطلق البنك مؤخراً وديعة“سلم، واستلم” بعائد يصل إلى 15% يصرف مقدماً وبحد أدنى لربط الوديعة 500.000 جنيه بدون حد أقصى، وتتيح هذه الوديعة آجال تصل إلى 6 أشهر مع إمكانية الاسترداد فى أى وقت طبقا للشروط والأحكام.
ويعمل aiBANK على تقديم خدماته لكافة العملاء من خلال شبكة واسعة تضم 33 فرعاً فى جميع أنحاء الجمهورية منهم 3 فروع إسلامية تقدم خدمات ومنتجات إسلامية. هذا وقد تم مؤخرا افتتاح فرع البنك بالمنصورة، وذلك فى إطار جهود البنك فى التوسع وافتتاح فروع جديدة فى محافظات القاهرة والدلتا ومنطقة الصعيد خلال الفترة المقبلة، بهدف توفير الخدمات المصرفية لأكبر عدد من العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يعمل aiBANK على توسيع شبكة الصراف الآلى ATM لتغطى أغلب المناطق الحيوية، بهدف توفير التواجد الملائم لسهولة الوصول للعملاء فى أى وقت ومكان.
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