Aibank يحصل على جائزة البنك الأسرع تطوراً ونمواً من اتحاد المصارف العربية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > حصل بنك الاستثمار العربى aiBANK، البنك المتخصص فى تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية على جائزة البنك الأسرع تطوراً ونمواً من الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، ضمن فعاليات تكريم الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب للتميز والانجاز المصرفى لعام 2023، وهو الحدث الذى أقيم للعام التاسع على التوالى، ويستند الاتحاد فى اختياره للفائزين إلى مجموعة كبيرة من المعايير الدولية، بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين المتخصصين.

وأعرب تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، عن سعادته بحصول aiBANK على الجائزة، قائلا إن التكريم يأتى تقديرا لما حققه البنك من إنجازات خلال الفترة السابقة، وتقديم كل ما هو جديد من خدمات مصرفية تناسب مختلف شرائح المجتمع وفقاً لمتطلبات العملاء.

وأضاف سيف الدين أن البنك ركز بشكل كبير على إنشاء حلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء دائمة التطور مع الحرص على أن يتم ذلك فى أسرع وقت ممكن.

وتأتى الجائزة تتويجاً للتطورات التى شهدها البنك مؤخرا، إذ حقق البنك نقلة نوعية بمنتجاته وخدماته وفروعه لتتواكب مع أحدث وسائل التكنولوجيا والتى انعكست على نتائج البنك فى الفترة الأخيرة حيث ارتفع صافى أرباح aiBANK إلى 450.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، محققاً نسبة نمو 56%.

وصاحب ذلك ارتفاع إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بنحو 12% لتسجل 23.4 مليار جنيه مصرى نتيجة ارتفاع كل من محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات والمؤسسات بنسبة 12% خلال نفس الفترة لتسجل 17.3 مليار، وكذلك محفظة تمويل الأفـراد بنحو 14% لتسجل 6.1 مليار جنيه مصرى، مع استمرار البنك فى الحفاظ على نسبة مرتفعة لمعدل كفاية رأس المال والذى بلغ 15.29%، وهو ما يدعم استراتيجية النمو التى يستهدفها البنك بالرغم من التحديات الاقتصادية التى تشهدها الساحتان المحلية والعالمية.

ونجح البنك فى ضخ التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخطى النسبة المستهدفة وفقاً لتعليمات البنك المركزى المصرى والبالغة 25%من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات بالبنك، حيث بلغت نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 27.3%، منها نسبة 18.2% موجهة للمشروعات الصغيرة وذلك بنهاية سبتمبر 2023، وقد تحقق ذلك من خلال إتاحة البنك لأحدث منتجاته التمويلية تحت شعار“تمويل يجرّيك 100 خطوة لأدام” التى تستهدف تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تصل إلى 10 ملايين جنيه وبفترات سداد حتى 5 سنوات، فضلاً عن سرعة الحصول على الموافقات اللازمة خلال 4 أيام فقط.

وأطلق aiPremier Elite وهى شريحة جديدة تتيح باقة من الخدمات المميزة لشريحة كبار العملاء، وهو ما يؤكد التزام البنك بتقديم خدمات مالية متكاملة للأفراد مع التركيز على تعزيز العلاقات الوطيدة والممتدة مع عملائه. بالإضافة إلى ذلك وقع البنك بروتوكول تعاون طويل الأجل مع شركة Visa لتقديم باقة متكاملة من أحدث المنتجات والخدمات فى مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية لتلبية احتياجات العملاء. هذا وقد أطلق البنك مؤخراً وديعة“سلم، واستلم” بعائد يصل إلى 15% يصرف مقدماً وبحد أدنى لربط الوديعة 500.000 جنيه بدون حد أقصى، وتتيح هذه الوديعة آجال تصل إلى 6 أشهر مع إمكانية الاسترداد فى أى وقت طبقا للشروط والأحكام.

ويعمل aiBANK على تقديم خدماته لكافة العملاء من خلال شبكة واسعة تضم 33 فرعاً فى جميع أنحاء الجمهورية منهم 3 فروع إسلامية تقدم خدمات ومنتجات إسلامية. هذا وقد تم مؤخرا افتتاح فرع البنك بالمنصورة، وذلك فى إطار جهود البنك فى التوسع وافتتاح فروع جديدة فى محافظات القاهرة والدلتا ومنطقة الصعيد خلال الفترة المقبلة، بهدف توفير الخدمات المصرفية لأكبر عدد من العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يعمل aiBANK على توسيع شبكة الصراف الآلى ATM لتغطى أغلب المناطق الحيوية، بهدف توفير التواجد الملائم لسهولة الوصول للعملاء فى أى وقت ومكان.