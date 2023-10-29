سعر الدولار فى السوق الموازية يستقر عند متوسط 46 جنيهًا اليوم الأحد - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه فى تعاملات السوق الموازية اليوم الأحد، عند متوسط الأسعار التى أغلقت عليها مساء الخميس.
وتراوح متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بين 45.5 جنيهًا و46 جنيهًا، بينما تراوح سعر اليورو بين 48 و48.27 جنيهًا، بلغ متوسط سعرالجنيه الاسترلينى نحو 55.3 جنيهًا.
وبالنسبة للعملات العربية، سجل متوسط سعر الريال السعودى نحو 12.25 جنيهًا، أما الدرهم الإماراتى فبلغ نحو12.47 جنيهًا، والدينار الكويتى نحو 148.08 جنيهًا.
ووصلت أسعار العملات ذروتها يوم الأربعاء الماضى، وعادت للانخفاض فى تعاملات الخميس، بعد تخفيف البنك المركزى للقيود المفروضة على استخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد.
واقترب سعر الدولار من مستوى 49 جنيهًا خلال تعاملات الأربعاء، ثم انخفضت لمتوسط 46 جنيهًا خلال الخميس.
وأعلن البنك المركزى المصرى، فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأى عميل دون الحاجة لتقديم أى مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض، على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يومًا من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر البطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يومًا.
وفى حالة عدم التزام العميل بما تقدم، فسوف يقوم البنك المصدر البطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score لوضعه فى القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، فضلًا عن إبلاغ الجهات المعنية باتخاذ اللازم.
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