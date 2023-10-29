سعر الدولار فى السوق الموازية يستقر عند متوسط 46 جنيهًا اليوم الأحد - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه فى تعاملات السوق الموازية اليوم الأحد، عند متوسط الأسعار التى أغلقت عليها مساء الخميس.

وتراوح متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بين 45.5 جنيهًا و46 جنيهًا، بينما تراوح سعر اليورو بين 48 و48.27 جنيهًا، بلغ متوسط سعرالجنيه الاسترلينى نحو 55.3 جنيهًا.

وبالنسبة للعملات العربية، سجل متوسط سعر الريال السعودى نحو 12.25 جنيهًا، أما الدرهم الإماراتى فبلغ نحو12.47 جنيهًا، والدينار الكويتى نحو 148.08 جنيهًا.

ووصلت أسعار العملات ذروتها يوم الأربعاء الماضى، وعادت للانخفاض فى تعاملات الخميس، بعد تخفيف البنك المركزى للقيود المفروضة على استخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد.

واقترب سعر الدولار من مستوى 49 جنيهًا خلال تعاملات الأربعاء، ثم انخفضت لمتوسط 46 جنيهًا خلال الخميس.

وأعلن البنك المركزى المصرى، فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأى عميل دون الحاجة لتقديم أى مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض، على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يومًا من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر البطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يومًا.

وفى حالة عدم التزام العميل بما تقدم، فسوف يقوم البنك المصدر البطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score لوضعه فى القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، فضلًا عن إبلاغ الجهات المعنية باتخاذ اللازم.