بيكو مصر تفتتح أول مصانعها العام المقبل باستثمارات 100 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستعد شركة بيكو مصر لافتتاح أول مصانعها مطلع العام المقبل بالمدينة الصناعية بمنطقة العاشر من رمضان، على مساحة إجمالية 114 ألف متر مربع، وباستثمارات تتخطى 100 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 1.5 مليون جهاز سنوياً.
وينتج المصنع ثلاجات وأفران بتكنولوجيا صديقة للبيئة وموفرة للطاقة فى المرحلة الأولى وتخصيص نسبة 60% من القوة الإنتاجية للتصدير لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بإمكانية تصدير سنوية قيمتها 250 مليون دولار أمريكى.
وتشارك بيكو مصر للأجهزة المنزلية، فى الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة IMCE، فى نسخته الثانية خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2023.
وقال أوميت جونيل، مدير عام بيكو مصر، إن التواجد بالحدث الصناعى الأبرز وسط كوكبة من رجال الأعمال والمسئولين وقمم الصناعات المختلفة يمهد الطريق لفتح أفاق تعاونية بشكل أكبر بيننا ليعزز من إمكانيات مصر الصناعية.
ويساهم الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة IMCE، فى تسليط الضوء على القدرات التصنيعية المصرية وأهم الشركات الدولية العاملة فى مصر، حيث يأتى الحدث هذا العام بمشاركة دولية واسعة وحضور عدد من أعضاء الحكومة المصرية، وكبار المستثمرين والشخصيات العامة، وأعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، ورجال الأعمال، بجانب اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء وأعضاء الغرف الصناعية، وممثلى قطاعات البنوك والاقتصاد والصناعات المختلفة.
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