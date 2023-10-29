بيكو مصر تفتتح أول مصانعها العام المقبل باستثمارات 100 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) تستعد شركة بيكو مصر لافتتاح أول مصانعها مطلع العام المقبل بالمدينة الصناعية بمنطقة العاشر من رمضان، على مساحة إجمالية 114 ألف متر مربع، وباستثمارات تتخطى 100 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 1.5 مليون جهاز سنوياً.

وينتج المصنع ثلاجات وأفران بتكنولوجيا صديقة للبيئة وموفرة للطاقة فى المرحلة الأولى وتخصيص نسبة 60% من القوة الإنتاجية للتصدير لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بإمكانية تصدير سنوية قيمتها 250 مليون دولار أمريكى.

وتشارك بيكو مصر للأجهزة المنزلية، فى الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة IMCE، فى نسخته الثانية خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2023.

وقال أوميت جونيل، مدير عام بيكو مصر، إن التواجد بالحدث الصناعى الأبرز وسط كوكبة من رجال الأعمال والمسئولين وقمم الصناعات المختلفة يمهد الطريق لفتح أفاق تعاونية بشكل أكبر بيننا ليعزز من إمكانيات مصر الصناعية.

ويساهم الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة IMCE، فى تسليط الضوء على القدرات التصنيعية المصرية وأهم الشركات الدولية العاملة فى مصر، حيث يأتى الحدث هذا العام بمشاركة دولية واسعة وحضور عدد من أعضاء الحكومة المصرية، وكبار المستثمرين والشخصيات العامة، وأعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، ورجال الأعمال، بجانب اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء وأعضاء الغرف الصناعية، وممثلى قطاعات البنوك والاقتصاد والصناعات المختلفة.