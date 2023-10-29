33 شركة ناشئة تشارك فى قمة ويب ساميت لريادة الأعمال بالبرتغال

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، عن الشركات الـ33 المشاركة فى مؤتمر“ويب ساميت” المقرر إقامته فى لشبونة بالبرتغال من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل.

وتأتى المشاركة المصرية تحت جناح خاص لمصر وهو عبارة عن مكان مخصص لعرض حلول الشركات الناشئة بالتناوب بقاعة 5، وذلك بالإضافة إلى جناح الشركاء بقاعة 1 وهو عبارة عن مكان مخصص لاستضافة اجتماعات الشركات الناشئة واستقبال الزائرين للجناح المصرى بصفة رسمية.

وتضم قائمة العارضين كل من:Synapse Analytics ، Intella ، MARSES Robotic Solutions ، Appasap ، Robota Industries ، Insala Robotics ، Stacks ، SIDEUP ( previously known as VOO ) ، Spare ، LeadsMart ، Educatly ، Bekia ، The baby garage ، Cosmos Bionics ، el-dokan ، OBM Education ، Egrobots ، Front Door ، CliniDo ، AMWAL ، PIANAT بيانات ، Wfrley ، Sprints ، Awfar.

كما تضم قائمة الشركات الزائرة كل من: Chefaa ، MEDEX ، Swft ، Interact Labs ، Tatbeek ، Easy T for Managerial Consulting ، MazAid ، CoatConnect ، Vexls ( Tasmimak).

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قطاع الشركات الناشئة بات من القطاعات التى تنمو بمعدلات ملحوظة فى ظل التداعيات الاقتصادية التى يشهدها العالم.

وأضاف أن الشركات الناشئة تحتاج دائمًا إلى تكاتف جميع مؤسسات الدولة بما فيها منظمات المجتمع المدنى وبما يتماشى مع رؤية مصر الطموحة 2030 لتذليل الصعاب التى قد تواجهها، معتبرا مؤتمر“ويب ساميت” فرصة ذهبية لاقتناص تمويلات وشراكات أجنبية فى شركاتنا المحلية.

وأكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، على دعم الشركات الأعضاء فى الشعبة بصفة خاصة وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصفة عامة حيث يعتبر هذا الدعم هدف رئيسى للشعبة من أجل الاطلاع على الجديد فى عالم التقنية وصقل مواهب الشركات المصرية الناشئة واكتساب خبرات جديدة.

وأشار إلى الدور الكبير الذى تلعبه“إيتيدا” فى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الناشئة من خلال رعاية أصحاب الأفكار المبتكرة ورواد الأعمال.

يذكر أن“ويب ساميت” يضم أكثر من 100 ألف زائر من أكثر 160 دولة و1200 متحدث، كما يضم أكثر من 850 مستثمر فى مجال التكنولوجيا، ويعرض ابتكاره أكثر من 1500 شركة ناشئة حول العالم.