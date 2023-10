33 شركة ناشئة تشارك فى قمة ويب ساميت لريادة الأعمال بالبرتغال

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، عن الشركات الـ33 المشاركة فى مؤتمر“ويب ساميت” المقرر إقامته فى لشبونة بالبرتغال من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل.

وتأتى المشاركة المصرية تحت جناح خاص لمصر وهو عبارة عن مكان مخصص لعرض حلول الشركات الناشئة بالتناوب بقاعة 5، وذلك بالإضافة إلى جناح الشركاء بقاعة 1 وهو عبارة عن مكان مخصص لاستضافة اجتماعات الشركات الناشئة واستقبال الزائرين للجناح المصرى بصفة رسمية.

وتضم قائمة العارضين كل من:Synapse Analytics ، Intella ، MARSES Robotic Solutions ، Appasap ، Robota Industries ، Insala Robotics ، Stacks ، SIDEUP ( previously known as VOO ) ، Spare ، LeadsMart ، Educatly ، Bekia ، The baby garage ، Cosmos Bionics ، el-dokan ، OBM Education ، Egrobots ، Front Door ، CliniDo ، AMWAL ، PIANAT بيانات ، Wfrley ، Sprints ، Awfar.

كما تضم قائمة الشركات الزائرة كل من: Chefaa ، MEDEX ، Swft ، Interact Labs ، Tatbeek ، Easy T for Managerial Consulting ، MazAid ، CoatConnect ، Vexls ( Tasmimak).

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قطاع الشركات الناشئة بات من القطاعات التى تنمو بمعدلات ملحوظة فى ظل التداعيات الاقتصادية التى يشهدها العالم.

وأضاف أن الشركات الناشئة تحتاج دائمًا إلى تكاتف جميع مؤسسات الدولة بما فيها منظمات المجتمع المدنى وبما يتماشى مع رؤية مصر الطموحة 2030 لتذليل الصعاب التى قد تواجهها، معتبرا مؤتمر“ويب ساميت” فرصة ذهبية لاقتناص تمويلات وشراكات أجنبية فى شركاتنا المحلية.

وأكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، على دعم الشركات الأعضاء فى الشعبة بصفة خاصة وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصفة عامة حيث يعتبر هذا الدعم هدف رئيسى للشعبة من أجل الاطلاع على الجديد فى عالم التقنية وصقل مواهب الشركات المصرية الناشئة واكتساب خبرات جديدة.

وأشار إلى الدور الكبير الذى تلعبه“إيتيدا” فى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الناشئة من خلال رعاية أصحاب الأفكار المبتكرة ورواد الأعمال.

يذكر أن“ويب ساميت” يضم أكثر من 100 ألف زائر من أكثر 160 دولة و1200 متحدث، كما يضم أكثر من 850 مستثمر فى مجال التكنولوجيا، ويعرض ابتكاره أكثر من 1500 شركة ناشئة حول العالم.