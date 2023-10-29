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1200 سائح يحلقون فى سماء الأقصر بـ50 بالونًا طائرًا

10/29/2023 2:02:40 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) حلق 50 بالونا طائرا يقل 1200 سائح من مختلف الجنسيات بسماء محافظة الأقصر؛ للاستمتاع بسحر المشاهد الطبيعية الخضراء والجبال والمعابد الفرعونية القديمة من أعلى نقطة في السماء.

وقال ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود – في بيان اليوم الأحد – إن رحلات البالون من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية في عاصمة السياحة العالمية، لافتا إلى أن مستقلي البالون يستمتعون بمشاهدة معابد الملوك والملكات ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى سماء البر الغربي.

وأكد عبود أنه يتم إجراء فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالون والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى، موضحا أن المحافظة اتخذت إجراءات السلامة الكاملة، كما أن هناك تنسيقا كاملا مع الجهات الأمنية، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل، التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها سلطات الطيران المدني بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة.

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