وزير الطيران: مستعدون لتقديم أوجه الدعم والتعاون لليمن فى قطاع الطيران

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد وزير الطيران المدني محمد عباس، عمق الروابط والعلاقات التاريخية التى تجمع بين مصر واليمن، معربا عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم وأوجه التعاون مع الجانب اليمني في كافة المجالات المتعلقة بقطاع الطيران المدني حيث تولي الدولة المصرية اهتماما كبيراً لتعزيز وتعميق أواصر التعاون مع الدول العربية الشقيقة.
وذكرت الوزارة – في بيان اليوم – أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير مع وزير النقل اليمني الدكتور عبدالسلام صالح حُميد والوفد المرافق له لبحث وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
واستعرض الوزيران عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني كما تناول اللقاء تعزيز أُطر التعاون والاستعانة بالخبرة المصرية في مجالات تأهيل وتدريب الكوادر اليمنية وذلك بالتعاون مع الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
من جانبه أعرب وزير النقل اليمني عن خالص الشكر لوزير الطيران المدني على حفاوة الاستقبال، مشيدا بالنهضة الشاملة التي تشهدها منظومة الطيران المدني المصرية في مختلف المجالات.
وأكد حميد تطلع بلاده لتطوير علاقات التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف مجالات النقل الجوي بما يحقق المصلحة والمنفعة المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.
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