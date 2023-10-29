الاتحاد للطيران تطلق رحلاتها بين أبوظبى وسانت بطرسبرج

MENAFN - Al-Borsa News) أطلقت الاتحاد للطيران الإماراتية، اليوم الأحد، خدمة مباشرة بين أبوظبي (AUH) وسانت بطرسبرج الروسية (LED)، حيث جرى الترحيب بالضيوف الواصلين في حفل استقبال بمطار سانت بطرسبرج في ولكوفو بعد وصول طائرة الاتحاد للطيران من طراز بوينج 787-9 للمرة الأولى.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران إن الشركة تلقت طلبا كبيرا من العملاء لبدء رحلات مباشرة من ثاني أكبر مدينة في روسيا إلى أبوظبي، مشيرا إلى أنه نظرا للعدد الكبير من الحجوزات التي أتممناها، ستعمل الشركة على تشغيل هذه الخدمة على مدار العام، حتى يمكن لضيوفنا السفر عبر شبكة وجهاتنا العالمية بشكل مريح إلى محطاتنا في دول مجلس التعاون الخليجي والهند وجنوب شرق آسيا، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

من جانبه، أكد أسيات خالفاشي، المدير التجاري للطيران في مطار بولكوفو أن أبوظبي اختيار مثالي للمسافرين وهي بوابة إلى وجهات عالمية شهيرة، مبديا تطلعه لمزيد من الازدهار للتعاون مع الاتحاد للطيران في المستقبل.