الاتحاد للطيران تطلق رحلاتها بين أبوظبى وسانت بطرسبرج

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أطلقت الاتحاد للطيران الإماراتية، اليوم الأحد، خدمة مباشرة بين أبوظبي (AUH) وسانت بطرسبرج الروسية (LED)، حيث جرى الترحيب بالضيوف الواصلين في حفل استقبال بمطار سانت بطرسبرج في ولكوفو بعد وصول طائرة الاتحاد للطيران من طراز بوينج 787-9 للمرة الأولى.
وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران إن الشركة تلقت طلبا كبيرا من العملاء لبدء رحلات مباشرة من ثاني أكبر مدينة في روسيا إلى أبوظبي، مشيرا إلى أنه نظرا للعدد الكبير من الحجوزات التي أتممناها، ستعمل الشركة على تشغيل هذه الخدمة على مدار العام، حتى يمكن لضيوفنا السفر عبر شبكة وجهاتنا العالمية بشكل مريح إلى محطاتنا في دول مجلس التعاون الخليجي والهند وجنوب شرق آسيا، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).
من جانبه، أكد أسيات خالفاشي، المدير التجاري للطيران في مطار بولكوفو أن أبوظبي اختيار مثالي للمسافرين وهي بوابة إلى وجهات عالمية شهيرة، مبديا تطلعه لمزيد من الازدهار للتعاون مع الاتحاد للطيران في المستقبل.
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