سوديك تربح 557 مليون جنيه خلال 9 أشهر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أرباح شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار“سوديك”، بنسبة 27% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 557 مليون جنيه، مقارنة بربح 438.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحاري لتصل 4.48 مليار جنيه مقابل 4.23 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وكانت كشفت شركة السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار“سوديك”، عن قيمة العقد المبرم بين شركة طابورك للتعمير التابعة،وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للاستحواذ على قطعة أرض خلف مشروع سيزار بالساحل الشمالي يبلغ 534 مليون جنيه.
وأوضحت سوديك، أن الشركة قامت بسداد الدفعة المقدمة وقدرها 10% إلى المجتمعات العمرانية، مشيرة إلى أن مساحة قطعة الأرض تبلغ 180 فدان.
وقالت شركة السادس من اكتوبر للتنميو والاستثمار“سوديك”، إنها قامت بسداد كامل مبلغ الدفعة المقدمة واستلام عقد قطعة الأرض المستحوذ عليها بنحو 180 فداناً كامتداد لمشروعها في الساحل الشمالي بعد توقيعه من هيئة المجتمعات العمرانية.
أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار“سوديك”، سداد الدفعة المقدمة لقطعة أرض جديدة على مساحة 180 فداناً، والتي تعد امتداداً لمشروعها سيزار بالساحل الشمالي.
وقالت الشركة، إنها بصدد الانتهاء من صياغة العقد النهائي الخاص بالأرض مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث من المخطط التوقيع عليه وإطلاق المشروع في خلال العام الحالي.
وأشارت سوديك، إلى مكتب DLR Group يتولى تصميم المخطط العام للمشروع، منوهة بأن التكلفة الاستثمارية للمشروع بقيمة تفوق 10 مليارات جنيه مصري على مدار الأربعة سنوات القادمة.
وأطلقت سوديك مشروع سيزار عام 2015 في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، وسملت حتى الآن أكثر من 350 وحدة.
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