سوديك تربح 557 مليون جنيه خلال 9 أشهر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار“سوديك”، بنسبة 27% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 557 مليون جنيه، مقارنة بربح 438.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحاري لتصل 4.48 مليار جنيه مقابل 4.23 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وكانت كشفت شركة السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار“سوديك”، عن قيمة العقد المبرم بين شركة طابورك للتعمير التابعة،وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للاستحواذ على قطعة أرض خلف مشروع سيزار بالساحل الشمالي يبلغ 534 مليون جنيه.

وأوضحت سوديك، أن الشركة قامت بسداد الدفعة المقدمة وقدرها 10% إلى المجتمعات العمرانية، مشيرة إلى أن مساحة قطعة الأرض تبلغ 180 فدان.

وقالت شركة السادس من اكتوبر للتنميو والاستثمار“سوديك”، إنها قامت بسداد كامل مبلغ الدفعة المقدمة واستلام عقد قطعة الأرض المستحوذ عليها بنحو 180 فداناً كامتداد لمشروعها في الساحل الشمالي بعد توقيعه من هيئة المجتمعات العمرانية.

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار“سوديك”، سداد الدفعة المقدمة لقطعة أرض جديدة على مساحة 180 فداناً، والتي تعد امتداداً لمشروعها سيزار بالساحل الشمالي.

وقالت الشركة، إنها بصدد الانتهاء من صياغة العقد النهائي الخاص بالأرض مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث من المخطط التوقيع عليه وإطلاق المشروع في خلال العام الحالي.

وأشارت سوديك، إلى مكتب DLR Group يتولى تصميم المخطط العام للمشروع، منوهة بأن التكلفة الاستثمارية للمشروع بقيمة تفوق 10 مليارات جنيه مصري على مدار الأربعة سنوات القادمة.

وأطلقت سوديك مشروع سيزار عام 2015 في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، وسملت حتى الآن أكثر من 350 وحدة.